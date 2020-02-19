شرطة ديالى تطالب أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل اسمائها لديها

في إجراء أمني غير مسبوق على مستوى البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

دعت قيادة شرطة ديالى في إجراء أمني غير مسبوق على مستوى البلاد، وعبر بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي – صفحات الفيس بوك الإخبارية، مراجعة قسم العلاقات والاعلام في مقر القيادة لغرض تسجيل أسماء صفحاتهم وابداء التعاون المشترك بين القيادة واصحاب الصفحات لتزويدهم بالأخبار الامنية من المصدر”.

وتوعدت قيادة شرطة ديالى المخالفين “باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً بارزاً في تحشيد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي ونشر مقاطع الفيديو والصور لأحداثها وتوثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين من قتل واغتيال وخطف.

ويذكر أيضا أن الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وابرزها فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، قبل ان تعيد خدمة الانترنت وسط ضغوط شعبية ودولية.

وبرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإجراء بان «السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الانترنت عندما ترى أنه يستخدم لترويج للعنف والكراهية» حسب قوله.