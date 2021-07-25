عمليات جراحية مجانية لعدد كبير من الأطفال مرضى شق الشفة الولادية

بمشاركة أمهر أطباء الجراحة التجميلية والتقويمية في البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

المبادرة المباركة والمهمة والأنسانية التي نتحدث عنها الآن وصفها كل من تابعها وسمع أو عرف بها بأنها حقاً (مبادرة المبادرات) كونها واحدة من الخطوات المفرحة التي تؤكد على عمق العلاقة التي تربط الأطباء بمجتمعهم وقد أطلق عليها الأطباء القائمون بها أسم ( مبادرة ابتسامة البصرة) والتي تضمنت علاج مرضى شق الشفة الولادية وتقويمها وعلاج الحنك ( اللهاة ) الولادي لأطفال العائلات المتعففة واجراء العمليات الجراحية لهم مجانا بمشاركة أمهر أطباء الجراحة التقويمية والتجميلية وأطباء الأطفال وأطباء التخدير والعناية المركزة في البصرة .

وقد أعدّت استحضاراتها وهيّأت لها سبل نجاحها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية وانطلقت يوم الخميس 22 تموز برعاية نقابة أطباء العراق فرع البصرة ومركز الجراحة التقويمية والتجميلية في البصرة وجامعة البصرة وتمت العمليات كلها بنجاح تام في سبع صالات من صالات العمليات بمستشفى السعدي الأهلي.

وتضمنت القائمة 50 أسما بهذه المبادرة وقد باشر بها الأطباء الأخصائيون في الساعة الخامسة فجرا واستمرت حتى آخر مريض في القائمة التي رفعتها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية والتي تتضمن أسماء ألأطفال المصابين بمرض شق الشفة الولادية ( الشفة الأرنبية ) وقد بدأت الأستعدادات لهذه المبادرة منذ أكثر من شهرين لتنسيق وترتيب عمليات نجاحها بين الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية ونقابة أطباء العراق فرع البصرة وجامعة البصرة ومركز الجراحة التقويمية والتجميلية في البصرة ، وكان المرضى الأطفال بأعمار متفاوتة وهناك اثنان من المرضى البالغين وكان أصغر الأطفال الذين جرت معالجتهم بعمر ثلاثة أشهر.

كل هذه الجهود تستحق الثناء والتقدير العالي

حضر لتقديم شكر وامتنان الحكومة المحلية في البصرة للقائمين على هذه المبادرة النائب الأداري لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الأجودي الذي أثنى على كل الجهود التي أثمرت عن هذا العمل الأنساني النبيل ليكون عيدية للأطفال الذين يشكون من شق الشفة الولادية ومعالجة الحنك ( اللهاة ) للأطفال وهي مبادرة طيبة حقا من الجمعية العراقية للبحوث والدراسات للدراسات الطبية ونقابة أطباء العراق فرع البصرة وجامعة البصرة ومركز الجراحة التقويمية والتجميلية في البصرة أضافة الى ادارة مستشفى السعدي الأهلي الذي هيأ غرفا وبواقع غرفة لكل طفل مريض مع مرافقيه وهيأ 7 صالات للعمليات من صالات المستشفى كما هيأ المستشفى كل سبل الراحة للمرضى الأطفال قبل وبعد اجراء العمليات وكل هذه الجهود المباركة تستحق الثناء والتقدير العالي.

هناك مبادرات أخرى قادمة

اما نقيب اطباء العراق فرع البصرة الدكتور وسام الرديني فقد قال إن مبادرة إجراء هذه العمليات تمت بإشراف سبعة أطباء أخصائيين من أطباء الجراحة التقويمية والتجميلية في البصرة وتأتي ضمن سلسلة مبادرات إنسانية ستنفذها الجمعية العراقية للدراسات والبحوث الطبية ونقابة الأطباء بالبصرة وأطباء من مختلف الأختصاصات الطبية للتخفيف عن كاهل المواطن من الناحية المادية وكذلك مساعدة المستشفيات الحكومية التي تنشغل الأن بمعالجة إصابات كورونا وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطن الكريم وشكرا لمستشفى السعدي الأهلي الذي عملت ادارته كل مابوسعها لأنجاح هذه المبادرة وبالشكل الذي يبعث على الفخر والأعتزاز ونؤكد إن المبادرات الأخرى سيتم تحديد المستفيدين منها بعد عبور المحافظة للموجة الثالثة من فيروس كورونا .

النجاح الذي تحقق اليوم هو ثمرة التعاون الحقيقي بين الجميع

وشارك في الحديث أيضا أمين سر الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية الدكتور باسم عبد الكريم العبادي الذي قال ان هذا النجاح الذي تحقق اليوم هو ثمرة التعاون الحقيقي بين جمعيتنا ونقابة أطباء العراق فرع البصرة وجامعة البصرة ومركز الجراحة التقويمية والتجميلية في البصرة حيث تواصل التنسيق بين كل هذه الجهات ولمدة شهرين تقريبا لدراسة كل الأمور التي تتعلق بعمليات اليوم ولم يغفل الجميع كل شيء يتعلق بهذه المهمة الأنسانية .

وجرت دراسة التفاصيل حتى من أصغر وأبسط فقرة فيها ليكون الجميع بمستوى المسؤولية في أنجاح المبادرة وأسعاد الأطفال وعائلاتهم ونحن في أيام عيد الأضحى المبارك والتخفيف عن كاهلهم بأجراء كل هذه العمليات مجانا وقد طلبنا من ذوي الاطفال الذين اجريت لهم العمليات مراجعة استشارية الجراحة التجميلية والتقويمية في مستشفى الصدر التعليمي بعد عطلة العيد لغرض المتابعة ورفع الخياطات كما تحدثنا معهم اليوم عن موعد رفع اللاصق عن الشفه وتنظيف الجروح بالمعقم اليود ( الأحمر ) مع الدهن بمرهم الفيوسيين 4 مرات يوميا

أدارة مستشفى السعدي فخورة بمشاركتها بهذه المبادرة

من جهته قال مدير مستشفى السعدي الدكتور فرات الربيعي إن المستشفى هيأ 7 صالات عمليات وكذلك تهيئة الغرف المطلوبة للمرضى وذويهم وقد بدأت العمليات منذ الساعة الخامسة فجراً وكان الجميع يتواصلون لأنجاح هذه المبادرة عبر توزيع المهام والمسؤوليات بالشكل الذي يحقق الفائدة من هذه المبادرة الأنسانية التي وجدنا فيها الهمّة العالية من الجميع وهم يحققون الفرحة للأطفال وذويهم بعد أن أسهم الأطباء بأجراء هذه العمليات لهم مجانا وخففوا الكثيرعن كاهل تلك العائلات المتعففة الطيبة .