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الكويت تخصص فيزا متعددة الدخول لـ 400 رجل أعمال عراقي

شؤون عراقية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
كشف وزير التجارة والصناعة الكويتية خالد الروضان امس الثلاثاء، عن منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الروضان عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم القائمة البيضاء تشمل منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي، مضيفا إن هناك خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، لافتا إلى وجود رغبة سامية لفتح أسواق حرة معها.
وكانت وزارة التجارة وقعت في 21 في شباط الماضي مع الكويت محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، والاتفاق على اليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشكلات العالقة بين البلدين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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