العمليات المشتركة تنفي تسلل ألف عنصر من داعش الإرهابي إلى البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت قيادة العمليات المشتركة امس الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلامية بشأن تسلل ألف عنصر من “داعش” الإرهابي إلى العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريحات صحفية إن هناك من يتحدث عن تسلل ألف عنصر من تنظيم داعش خلال الفترة الماضية إلى العراق وهو ما يعني أن جيشاً كاملاً من الإرهابيين قد دخل البلاد، الا ان هذا الحديث غير حقيقي وعار عن الصحة”.

وأضاف رسول أن قواتنا موجودة في صحراء تربط ثلاث محافظات عراقية هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وعلى الحدود حيث دمرت مضافات عديدة وقتلت اعدادا من عناصر التنظيم الارهابي .

وأشار العميد رسول إلى أن بعض عناصر التنظيم يحاولون التسلل الى البلاد ، الا ان القوات الامنية تحبط تلك المحاولات فورا .