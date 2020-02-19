الداخلية تمنع دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية من أي بلد يصل اليه الفايروس

بعد ظهور كورونا في إيران

بغداد – الصباح الجديد:

سرب مصدر في هيئة المنافذ الحدودية في خبر تداولته مواقع إخبارية عدة، ان عن السلطات العراقية اتخذت اجراء بمنع دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية من أي بلد يصل اليه فايروس كورونا، بعد ظهور أول إصابتين بهذا الفايروس القاتل في ايران المجاورة للبلاد.

وذكر المصدر ان “وزارة الداخلية منعت دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية الى العراق من أي بلد ظهر فيه الفايروس”.

وبين المصدر ان “هذا الإجراء اتخذ منذ فترة كإجراء وقائي حماية للمواطنين ومنع دخول الفايروس للبلاد”.

وكانت وزارة الصحة الايرانية أعلنت امس الأربعاء، اصابة شخصين بفيروس كورونا بمدينة قم جنوب العاصمة طهران وهي أول مرة يصل فيها الفايروس الى ايران المجاورة للعراق. يذكر ان السلطات الصينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص وأصابة أكثر من 74 الف آخرين.