نانسي عجرم تشعل الأجواء بعيد الحب

الصباح الجديد – وكالات:

في عودتها الأولى الى جمهورها المصري، بعد أزمتها الأخيرة، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا في “ستاد” القاهرة حضره الآلاف من المعجبين، حيث بدأت بأغنياتها “أنا مصري”، و “آه ونص” التي كانت سبب شهرتها في مصر والعالم العربي، وأغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”.

وفوجئت نانسي باستقبال الجمهور منذ وصولها إلى المطار بزفّة خاصة على أغنيتها الحديثة “قلبي يا قلبي” وإهدائها باقات من الورود الحمراء، فيما شاركها الحفل كل من وائل جسار وتامر حسني.

وفي سياق اخر، تطورات جديدة طرأت في قضية سارق فيلا نانسي عجرم، فقد وافق القضاء اللبناني على طلب عائلة “السارق” الذي قتل في فيلا عجرم، محمد موسى، بتشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة تضم طاقم طبي سوري الى جانب أطباء لبنانيين.

وفي التفاصيل تقدمت أسرة “موسى” بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان بهدف اعادة تشريح الجثة مرة ثانية، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده لأن العائلة ما زالت تراودها الشكوك بشأن الحادثة، وتأمل أن تتوصل الى اجابات واضحة بعد تشريح الجثمان بوجود طاقم طبي سوري.