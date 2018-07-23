العراق يحظى باحترام المؤسسات المالية الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، امس الأحد، أن علاقات العراق مع المؤسسات المالية الدولية بشكل عام مستقرة وانه يحظى باحترام أغلب هذه المؤسسات فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال صالح في تصريح صحفي اطلعت عليه “الصباح الجديد” إن “اتفاقية الاستعداد الائتماني SBA مع صندوق النقد الدولي والموقعة في تموز ٢٠١٦، شبه معلقة حاليا بسبب الانتخابات والشروع ببرلمان جديد، وتوجد مشاورات ابتدائية تستانف مع الصندوق في غضون الشهرين القادمين”.

وأضاف أن “تنفيذ برامج البنك الدولي سواء في مجال الادارة المالية او دعم الاستقرار في المناطق المحررة وغيرها، متواصل وكذلك مع الأمم المتحدة لاسيما البرنامج الانمائي منه في مجال مكافحة الفساد وغيره من القضايا”.

وتابع صالح أن “العراق يسعى لايجاد هوية اقتصادية جديدة من خلال التقارب بين رأسمالية الدولة ورأس المال الاهلي في توليد زخم استثماري مشترك قادر على تحريك ذراع الانتاج العام”.