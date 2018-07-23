الملف الأمني

القبض على مطلوبين بقضايا تسليب في الديوانية * مقتل 15 إرهابيا بقصف جوي شمال شرقي ديالى

مقتل مجموعة من “الإرهابيين” في صلاح الدين * اعتقال متهمين في منطقتي الملعب وحي الطين بالأنبار

ديالى – قصف جوي

اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي امس الأحد، مقتل 15 عنصراً من تنظيم “داعش” بقصف جوي شمال شرقي المحافظة.

وقال الفريق الركن العزاوي إن “15 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا بقصف للقوة الجوية العراقية في منطقة فلكانة شمال شرقي ديالى” ، مضيفا ان الأجهزة الأمنية قتلت العديد من مسلحي تنظيم “داعش” بعمليات قصف متكررة لمضافات التنظيم خلال الأشهر الماضية.

كركوك – محاولة اغتيال

افاد مصد امني في محافظة كركوك امس الاحد، بأن شرطيين اصيبا خلال اعتقالهما عصابة حاولت استهداف قاضي وسط المحافظة.

وقال المصدر إن “ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية قاموا منتصف ليلة أمس الاول بالاعتداء على نقطة مرابطة للشرطة مؤدية لمنزل قاض في منطقة تسعين وسط كركوك”، مبيناً ان “الاعتداء تسبب بإصابة شرطيين وأحد عناصر العصابة” ، مضيفا ان “قوة امنية تمكنت من اعتقال المصاب فيما لاذ الاخران بالفرار الى جهة مجهولة “.

صلاح الدين – عملية امنية

اكد المتحدث باسم مركز الاعلام الأمني امس الاحد مقتل مجموعة من “الارهابيين” وتدمير زورقين ومضافتين في عمليات امنية بمنطقتي الشرقاط والشيحة وجزيرة تكريت في صلاح الدين.

وقال المتحدث العميد يحيى رسول إن “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر إرهابية يستقلون زورقين في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط، وتمكنت من تدمير الهدف المرصود وقتل جميع الإرهابيين”.

مضيفا ان قوة امنية أخرى عثرت على مضافتين على وفق معلومات دقيقة في منطقة الشيحة في جزيرة تكريت، وقامت بتدميرهما وتفتيش المنطقة بالكامل”.

الانبار – اعتقال متهمين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاحد ان قوة أمنية القت القبض على متهمين اثنين في منطقتي الملعب وحي الطين في محافظة الانبار.

وذكر المصدر ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تمكنت من القبض على متهم في منطقة الملعب، وعثرت على 20 قنبرة هاون و4 عبوات ناسفة ورمانة قاذفة في منطقة البو عيثة ، وعثرت على 17 عبوة ناسفة وصاروخ ضد الطائرات من مخلفات داعش” .

الديوانية – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاحد ان مفارز مركز شرطة الشنافية القت القبض على متهم مطلوب عن قضيتي تسليب وقتل على وفق المادتين 406 و441 وذلك بعد نصب كمين محكم في منطقة المهاري الصحراوية.

وقال المصدر ان دوريات مركز شرطة سومر والحمزة والاصلاح وقسم مكافحة الاجرام والاسرة والطفل نفذت ممارسة امنية واسعة لتنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء القت من خلالها القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال على وفق المادة 456.

الى ذلك القت مفارز مركز شرطة رفعت والشامية والصلاحية القبض على 7 مطلوبين كونهم متهمين بقضايا مختلفة وذلك في إطار حملة قامت بها للبحث عن المطلوبين حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ذي قار – نزاع مسلح

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاحد ان ثلاثة اشخاص اصيبوا اثر نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

وذكر المصدر ان “ثلاثة اشخاص أصيبوا، في نزاع عشائري مسلح في الشطرة بين عشيرتي الدبات والهلالية”، مضيفا ان “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته”.

نينوى – اعتقال ارهابي

افاد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاحد ان قوة أمنية القت القبض على ارهابي في عصابات داعش وعصابة سطو مسلح في محافظة نينوى.

وقال المصدر إن “مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى القى القبض على إرهابي كان يعمل مقاتلا في صفوف العصابات الإرهابية ولديه استمارة الإنتماء لداعش في أثناء سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل، وخلال تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً اعترف بانتمائه لعصابات داعش وتم القبض عليه في سيطرة البوابة الشرقية لقضاء تلعفر”.