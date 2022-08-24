تجربة أفريقية تجهز قطر لمونديال 2022

هيدينك يعود لقيادة منتخب أستراليا في النهائيات

العواصم ـ وكالات:

سيكون المنتخب القطري على موعد مع تجربة جديدة، استعدادا لبطولة كأس العالم «قطر 2022» التي سيستضيفها على أرضه بداية من تشرين الثاني القادم، وذلك عندما يواجه نظيره الغاني للمحليين مساء أمس في إطار مباريات البطولة الرباعية الودية المقامة على ملعب وينر نويشتات بالنمسا.

ويغيب عن مباراة الغد اللاعب عبدالله الأحرق للإصابة ، فيما يسعى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر للوقوف أكثر على مستوى جميع اللاعبين المتواجدين معه.وكان المنتخب القطري قد لعب أولى مبارياته في البطولة قبل يومين أمام المنتخب المغربي للمحليين والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويختتم العنابي مبارياته بالبطولة الودية بمواجهة منتخب جامايكا للمحليين يوم 26 أب الحالي.. وتعد المباريات الثلاث للعنابي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للمونديال ، حيث استهل المرحلة الأولى بمعسكر في مدينة ماربيا في إسبانيا، كما خاض خلال الفترة الماضية مجموعة من المباريات التحضيرية مع مختلف الأندية الأوروبية.. ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بكأس العالم ، التي تضم الإكوادور والسنغال وهولندا.. وسيبدأ العنابي مشواره المونديالي بمواجهة الإكوادور في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 20 تشرين الثاني المقبل، ثم السنغال يوم 25 وأخيرا هولندا في 29 من الشهر نفسه.

وسيخوض العنابي ثلاث مباريات ودية خلال شهر أيلول المقبل، الأولى ستكون مع نظيره الكندي يوم 23 قبل أن يواجه منتخب تشيلي يوم 27 من الشهر نفسه، في حين سيخوض خلال نفس الفترة مباراة ثالثة لم يكشف الاتحاد القطري عن موعدها أو هوية المنتخب الذي سيواجه العنابي فيها، وستقام المباريات الثلاث في النمسا خلال معسكر العنابي هناك.

إلى ذلك، استعان المنتخب الأسترالي لكرة القدم بمدربه السابق الهولندي غوس هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة نهاية العام الحالي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادتها إلى الى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصلت إلى الدور ثمن النهائي، مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا في 22 أيلول في بريزبين.

وقال الهولندي البالغ 75 عاماً إنه «سعيد بالذهاب الى هناك أستراليا لأني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائماً ما أركز على تجربتي مع +سوكيروس+»، في إشارة منه إلى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.وتابع «هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة. لقد التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحين جداً، وهذا ما أعجبني كثيراً».

وسيعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين في تلك الفترة لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدانماركي. علماً أن المنتخب التونسي معهم أيضاً في المجموعة.

ورأى أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن وجود الهولندي سيلهم ويحفز المنتخب، مضيفاً «غوس رائع في رواية القصص، وبالتالي أتطلع بفارغ الصبر لرؤية تأثيره على هذا الجيل الحالي من اللاعبين الأستراليين».

وتابع «يعرف الكثير من شباننا مآثره وإنجازاته على المستوى الدولي، لكن لم تتح لهم الفرصة مطلقاً لمقابلته».وبالإضافة الى فترتيه كمدرب مؤقت لتشيلسي الإنكليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه أيندهوفن وفالنسيا الإسباني، الى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 الى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز انجازاته على الإطلاق.. ويقام مونديال قطر بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 تشرين الثاني ، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.