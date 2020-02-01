الصناعة: 18167 مشروعاً صناعياً متوقفاً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الصناعة توقف 18167 مشروعاً صناعياً عن العمل، في حين يعمل 140 معملًا في الشركات من إجمالي 227.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي، في حديث صحافي، أمس السبت، إن عدد المشاريع الصناعية العاملة حتى 30/4/2019، بلغ 2248 مشروعاً صناعياً، أما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس حتى 30/4/2019 20415 مشروعاً صناعياً.

وأشار الصافي إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة منها، إعادة الهيكلة وتقييم للخطوط الإنتاجية الموجودة وتطوير تلك التي تمتاز بالجدوى الاقتصادية، كما أن معالجة مشكلة التضخم بالملاكات يجري من خلال تفعيل مركز تنمية الأعمال.

وبيّن الوزير أن السقوف الزمنية ترتبط بتوقيتات تنفيذ ستراتيجية القطاع الصناعي المعتمدة لغاية 2030، إذ إن من المخطط في نهاية المدة تحول أغلب الشركات العامة إلى القطاع الخاص ما عدا الصناعات الستراتيجية التي ستبقى مرتبطة بالدولة.

وفي الحديث عن أسباب توقف المصانع، بررّ الصافي تعرض أغلب المعامل والمصانع إلى الضرر والتدمير بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية في عام 2016، والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المناطق التي احتلتها هذه العصابات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصناعة، أن الوزارة أعدت الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها والمنتشرة في عموم المحافظات خلال الأعوام المقبلة لتحسين وتنويع الإنتاج المحلي وتطوير العملية الإنتاجية.