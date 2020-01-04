مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرّم رجاء الجداوي

الصباح الجديد – وكالات:

قررت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في افتتاح دورته الرابعة التي تعقد في المدة من 10 إلى 16 شباط المقبل تقديراً لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاما وقالت رجاء الجداوي إنها تعد هذا التكريم وساما على صدرها وتتويجا لشوطها الفني الطويل، مشيرة إلى أنها حريصة على الالتزام في العمل والتكريم يجعلها تشعر بأن هناك من يقدر ذلك، وأوضحت رجاء أنها رفضت تكريمات عديدة لأنها أتت من مجالات بعيدة عن الفن معربة عن سعادتها بتكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذى تعده أهم من أي تكريم آخر خاصة أنه من مهرجان يهتم بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما ويقام في أقصى جنوب مصر حيث بداية نهر النيل العظيم، وأشارت رجاء إلى أنها كانت محظوظة بالعمل في بدايتها على شاشة السينما من خلال فيلم “دعاء الكروان” المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين وأمام قامات فنية كبيرة مثل النجمة فاتن حمامة وفارس السينما المصرية أحمد مظهر وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم “إشاعة حب” مع النجم العالمي عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني.

وقدمت رجاء الجداوي عددا كبيرا من الأفلام خلال مسيرتها أبرزها “دعاء الكروان” و”إشاعة حب” و”زائر الفجر” و”حدوتة مصرية” وغيرها.