إلغاء حفل سيلين ديون في لبنان بسبب الأحداث السياسية

الصباح الجديد – وكالات

أعلنت لجنة مهرجانات “بيبلوس” الدولية عن إلغاء حفل الفنانة العالمية سيلين ديون الذي كان مقررا في الصيف المقبل بلبنان، ونشرت لجنة المهرجان في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أنه نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان فإن اللجنة وسيلين ديون قررا إلغاء الحفل الذي كان مقررا له في 31 تموز المقبل، وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك إجماعا بين لجنة مهرجانات “بيبلوس” الدولية وإدارة أعمال الفنانة العالمية سيلين ديون على قرار إلغاء حفلها في 31 تموز المقبل في واجهة بيروت البحرية، وكانت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية قد نشرت في شهر تشرين الثاني الماضي إعلانا ترويجيا جاء فيه: “أراكم قريبا في بيروت، سيلين”، واحتفلت النجمة العالمية مؤخرا بالكريسماس بصورة لها وهي ترتدي ملابس بابا نويل عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها باللغتين الإنكليزية والفرنسية قائلة:” أعيادا سعيدة للجميع! أتمنى لكم جميعًا السلام والوئام ولحظات لا تنسى مليئة بالحب والضحك”.

وفي تشرين الثاني الماضي فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة وهو الخبر الذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدى جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد إلى هنا يبدو الخبر حقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبر لا يمت للحقيقة بصلة.