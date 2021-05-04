إنتر بطلاً للدوري الإيطالي بعد تعادل أتالانتا مع ساسوولو

10 أرقام من ليلة العودة إلى عرش الكاليتشيو

روما ـ وكالات:

توج إنتر بطلاً للدوري الإيطالي قبل 4 مراحل من النهاية، وذلك بعد تعادل أقرب ملاحقيه أتالانتا 1-1 مع مستضيفه ساسوولو أول أمس ضمن المرحلة 34 من المسابقة.وفاز إنتر على كروتوني 2-0 وصار رصيده 82 نقطة، في حين أصبح رصيد أتالانتا 69 وبالتالي لن يكون بمقدوره اللحاق بفريق المدرب أنطونيو كونتي حتى لو فاز في جميع مبارياته مقابل خسارة النيراتزوري.

وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها إنتر بطلاً للدوري عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حين حقق ثلاثيته التاريخية الشهيرة.وفي تفاصيل مباراة أتالانتا وساسوولو، طُرد حارس الأول بييرلويجي جوليني بعد مرور 22 دقيقة فقط من البداية، ولكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني سارع لتسجيل هدف التقدم عبر روبن جوسينس 32.

وعادل لساسوولو دومينيكو بيراردي في الشوط الثاني 52، وكان بمقدور فريق بيرغامو أن يؤجل تتويج إنتر لو سجل الكولومبي لويس مورييل ركلة الجزاء التي تسبب بها وطرد على إثرها البرازيلي مارلون سانتوس، لكن حارس ساسولو اندريا كونسيلي تصدى لها 76.

ووضع نادي إنتر حداً لهيمنة دامت تسع سنوات ليوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي وهو الأول له في جميع المسابقات منذ تتويجه بلقب الكأس المحلية في 2011، منفرداً في المركز الثاني التاريخي بعد يوفنتوس (36) ومتقدما على جاره ميلان (18).. وهذه المرة الأولى يحرز لقب الدوري فريق مستحوذ من شركة أجنبية، في ظلّ ملكية مجموعة سونينغ الصينية لإنتر منذ 2016. تنفس إنتر الصعداء، بعد موسم عانت فيه المجموعة الصينية مشكلات مالية ساعية لايجاد مستثمرين يعيدون توازن حسابات النادي.

فوزه على يوفنتوس (2-0) في كانون الثاني ، ساهم بلعب دور نفسي كبير على طريق حصد الـ»سكوديتو».بعدما تقدّمه جاره اللدود ميلان في منتصف المشوار، انقضّ عليه بثلاثية نظيفة في شباط ، ضمن سلسلة رائعة حقق فيها 11 انتصاراً متتالياً (بين 30 كانون الثاني و11 نيسان)، ما احبط معظم منافسيه على اللقب.

حمل هذا اللقب طعماً خاصاً لحارسه المخضرم السلوفيني سمير هندانوفيتش. أقدم لاعب في التشكيلة السوداء والزرقاء لم يكن قد تذوّق طعم التتويج منذ قدومه في 2012.

يدين إنتر بلقبه أيضاً إلى بعض القادمين في آخر موسمين والذين تطوروا تحت «مطرقة» كونتي. برز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، لاعب الوسط المتكامل نيكولو باريلا والمدافع المغربي الطائر أشرف حكيمي.وضع تتويج إنتر حداً لسيطرة كاسحة ليوفنتوس، مفسداً وصول المدرب أندريا بيرلو بدلاً من المخضرم ماوريتسيو ساري المقال رغم تتويجه.

برغم أن يوفنتوس كان مرشحاً طبيعياً لإحراز اللقب، لم يجد التوازن في صفوفه بين البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو، برغم تسجيله الهدف تلو الآخر، الأرجنتيني باولو ديبالا الغارق في الغيابات وتقدّم مدافعيه في السن على غرار جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي.

بعد غرقه في مستنقع فضيحة كالتشوبولي في 2006 وهبوطه إلى الدرجة الثانية، دمغ يوفنتوس العقد الماضي بلونيه الاسود والابيض، وهو لا يزال يقاتل حتى نهاية الموسم من أجل ضمان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. وقد يتحدّد مصير بيرلو بحسب التأهل إلى المسابقة القارية الأولى من عدمها.كما أن دوري الابطال يشكل التحدي المقبل لإنتر الذي لم يتخط دوره ثمن النهائي منذ موسم 2011-2012.

وحقق إنتر اللقب للمرة الـ 19 في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجا بالدوري الإيطالي، خلف المتصدر يوفنتوس «36 لقبا».للمرة السادسة في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بداية احتساب الفوز بثلاث نقاط (منذ 1994-1995)، يتم حسم لقب الإسكوديتو قبل جولتين من النهاية على الأقل.

أنطونيو كونتي هو أول مدرب يحقق هذا الإنجاز (الفوز باللقب قبل جولتين على الأقل) مع فريقين مختلفين، بعدما حدث ذلك مع يوفنتوس في موسم «2012-2013».فاز كونتي بلقبه الرابع بالدوري الإيطالي (3 مع يوفنتوس، ولقب مع إنتر)، وعبر التاريخ هناك 5 مديرين فنيين فقط في تاريخ الدوري الإيطالي لديهم نفس العدد على الأقل.كونتي هو ثاني مدرب في التاريخ يفوز بلقب الإسكوديتو مع كل من إنتر ويوفنتوس، ويسبقه فقط جيوفاني تراباتوني.

إنتر صعد لصدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم في 5 شباط الماضي، وسيستمر لنهاية الموسم، أي أنه سيقضي 101 يوم في القمة، أقل مما أمضاه ميلان «118 يومًا».

صنع إنتر الفارق في الدور الثاني من الموسم، حيث إنه منذ شهر كانون الثاني حقق 41 نقطة من أصل 45 نقطة متاحة، أكثر بـ8 نقاط من أي منافس آخر.- جمع إنتر 82 نقطة حتى الآن، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن، متقدمًا على مانشستر سيتي الإنجليزي «80 نقطة».

2 فقط من لاعبي الإنتر شاركوا في جميع المباريات الـ 34، هم الحارس سمير هاندانوفيتش والمهاجم لاوتارو مارتينيز.. إنتر هو الفريق الوحيد الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل، حيث يمتلك 9 لاعبين وهم: لوكاكو، لاوتارو، حكيمي، سانشيز، سكرينيار، دارميان، بيريسيتش، دي أمبروزيو وباريلا.