خدمة فائقة السرعة لأربعة ملايين مشترك في المشروع الوطني للانترنت

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الاتصالات، أنها تستهدف 4 ملايين مشترك في خطتها التسويقية للمشروع الوطني للانترنت بالتعاون مع الشركات المجهزة لتحقيق خدمات مميزة وبأسعار تلبي احتياجات جميع المؤسسات والمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي في تصريح صحفي اطلعت عليه “الصباح الجديد” ان “الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بالوزارة أعدت خطة تسويقية ستباشر بها قريبا لتسويق خدمات المشروع الوطني للانترنت، من خلال منح وكالات الى الشركات المجهزة للخدمة ومن ضمنهم اصحاب الابراج لتسويق الخدمة عن طريق 2000 كابينة موزعة في عموم محافظات البلاد”.

وبين ان “كل كابينة تقدم خدمة لما يقرب من 2000 مشترك، اي ما يعادل اتاحة خدمة فائقة السرعة لاكثر من اربعة ملايين مشترك”.

وأشار علي الى، ان “المشروع الوطني للانترنت جرى العمل به تجريبيا نهاية شهر اذار الماضي، كما اجري تقييم جودة الخدمة المقدمة واتضح من خلال متابعة الشركة العامة وجود تحسن بخدمة الانترنت في عدد من المناطق”.

ولفت الى “وجود دراسة لتعميم التجربة واتاحتها لجميع المحافظات بهدف استيعاب جميع المشتركين من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين من خلال توفير انترنت عالي الجودة يلبي جميع احتياجاتهم”.

وأكد، أن “المشروع الوطني للانترنت يقدم خدمة عالية الجودة تتميز بالسرعة والاستقرار من خلال شبكة (SCIS) المؤمنة والمدعومة من الوزارة،” منبها على ان “ما يميز هذا المشروع ان الخدمة المتاحة من خلاله تتناسب بأسعارها مع دخل المواطنين”.