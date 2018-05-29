مجلس الوزراء يتحقق من تنفيذ قراراته ويناقش أتمتة الوزارات

بغداد – الصباح الجديد:

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق، أمس الثلاثاء، مجلس وكلاء الوزارات لمناقشة العمل المشترك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومتابعة سير العمل في مشروع أتمتة الوزارات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “المجلس ناقش آلية التحقق من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ومعرفة أسباب عدم تنفيذ بعضها، والتزام الوزارات بإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن”.

وأضاف أن “المجلس شهد استعراضا لمشروع الاتمتة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤيته للوصول الى أنظمة الكترونية متكاملة تدعم البرنامج، وتصميم منصة الكترونية مع الوزارات، اذ اكد الأمين العام انجاز جزء كبير من عملية مد الكابل الضوئي الخاص بمشروع الاتمتة، مشددا على ضرورة اقناع الاخرين الذين لا يرغبون التعامل الالكتروني بجدواه وسهولة تطبيقه”.

وتابع أن “المجلس ناقش الية اعداد الحقيبة الحكومية لتسهيل الية عمل الحكومة الجديدة، اذ صدر اعمام بهدف تشكيل لجان فرعية في الوزارات بهذا الخصوص، ومن المقرر ان تعقد الأمانة العامة لمجلس الوزراء 3 ورش لعدد من الوزارات بهدف انجاز الحقيبة لتسليمها الى الوزراء الجدد بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.