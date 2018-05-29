  • الثلاثاء , 29 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اليونسكو تنفي شطب الشهادات العراقية العليا من التصنيف العالمي

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مكتب اليونسكو في العراق، شطب الشهادات العراقية للتعليم العالي من التصنيف العالمي.
وذكر المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “نشرت بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات الفيس بوك مؤخراً خبرا مفاده، أن اليونسكو تشطب الشهادات العراقية للتعليم العالي من التصنيف العالمي، وأتى التصريح على لسان شخص ينتحل صفة ويدعي أنه موظف باليونسكو اسمه (قيس يحيى حاتم)”.
واوضح المكتب ان “هذه الاخبار عارية عن الصحة ومحض افتراء وكذب وليس في مكتب اليونسكو في العراق اي موظف او مدير بهذا الاسم”.
واضاف “باشرنا باتخاذ اجراءات قانونية مع الجهات الامنية في العراق ضد مطلقي هذه الاشاعات”، ميناً ان “من يتحدث باسم المنظمة في العراق حصرا هو مديرتها السيدة (لويزا اكستهاون).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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