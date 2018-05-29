الحكيم: معالجة مشكلات الشرق الأوسط بالحوار البنّاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني ،السيد عمار الحكيم، ضرورة التهدئةِ ومعالجةِ المشكلات التي تعاني منها منطقةُ الشرق الأوسط بالحوارِ البنّاء ، وأهميةِ الدور الأوروبي والفرنسي في التخفيفِ من حدةِ الصراعات .

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه اليوم ان” السيد عمار الحكيم استقبل السفيرِ الفرنسيّ في بغداد برونو اوبير، وبحث معه العلاقاتُ الثنائية بين العراق وفرنسا وسبلُ تطويرها خلال اللقاء ، وكذلك القضايا التي تخص تشكيل الحكومة العراقية القادمة “.

وأكد السيد الحكيم على ” أهمية تشكيل حكومة اغلبية وطنية قادرة على تحقيقِ الخدمة لأبناءِ شعبنا بعيداً عن الأزمات ، وتعملُ أيضا على بناءِ علاقات طيبة مع دول المنطقة والعالم مبنية على أساسِ المصالح المشتركة “.