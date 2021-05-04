دماء شابة تضخ حياة في شريان الدراما المحلية

على غير العادة، تميز موسم الدراما العراقية هذا العام عن سابقيه، بمسلسلات كثيرة لم نعهد عددها منذ مواسم بعيدة، وباكثر من 16 عمل درامي بين الموضوعات الطويلة واعمال السكيجات (السيت كوم).

تنوعت موضوعاتها وتفاوتت جودتها لكن المهم انها وجدت الطريق لذائقة المشاهد.

لم يتوقف التميز عند عدد الاعمال فقط، بل كانت مشاركة الشباب الواسعة السمة الابرز واخذت المشاركة النسوية الاعمال الحيز الاكبر.

وضمن متابعاتنا لما قدم هذا الموسم خلال ايام الشهر الفضيل نتناول عددا من الممثلات الشابات ومشاركاتهن في هذه الاعمال وتسجيل انطباعاتهن عما عرض هذا الموسم.

الفنانة الشابة بيداء المعتصم بدأت من خلال الاعلانات وشاركت بفيلم قصير دخلت بعده معترك تقديم البرامج التلفزيونية، وحصلت الانعطافة الكبيرة في مسيرتها الفنية عندما جسدت دورا بطوليا في الموسم الماضي بمسلسل(احلام السنين) بين نجوم كبار في الدراما العراقية وحصلت بعد ادائها المتميزعلى جائزة الهلال الذهبي كافضل ممثلة شابة، وشاركت هذا الموسم بسهرة تلفزيونية من اخراج الفنان فارس طعمة التميمي وتحضر لعمل جديد لم تفصح عن فحواه، تقول : “اتابع العمل الذي اشارك به وهو مسلسل (طيبة) وبعض الاسكيجات من حلقات (كمامات وطن) اضافة لحلقات من (حامض حلو). اعمال الدراما هذا الموسم مختلفة عن المواسم السابقة وهو امر يبعث على الفرح، هذا الموسم افضل بكثير بسبب ان الاعمال سلطت الضوء على امكانات الشباب، والسبب الآخر ان صورة الدراما العراقية بدأت تتغير وتخلع رداء القديم الذي كنا نعاني منه، القديم تاريخ واساس ونحن لا يمكننا نكران ذلك، لكننا نحتاج التجديد دائما، واعتقد ان اعمال الموسم الحالي اشتغلت على هذا الموضوع كصورة واخراج وموضوعات مختلفة”.

\ وتضيف: “بدأنا نعمل بصورة اصح كي نستطيع ان نقول اننا ننافس الدراما العربية والخليجية عندما نتعب اكثر ونبذل جهدا اكبر، انا هنا اتحدث عن فريق كامل من اصغر عامل في المسلسل الى اكبر مشارك فيه كي نستطيع ان نقدم اعمالا تليق بالمشاهد”.

وعن مشاركتها هذا العام تجيب” شاركت في مسلسل (حامض حلو) بمساحة بسيطة، خمسة سكيجات، ودور بطولة في مسلسل (طيبة ) بشخصية مركبة:.

سهير صلاح التي تضم اجندتها الفنية مشاركة متميزة بمسلسل (الفندق) والعمل في اكثرمن ٢٥ فلم قصير وفيلم روائي طويل اضافة لمشاركتها في مسلسل (فايروس) الذي اثار جدلا كبيرا تسجل انطباعها عن اعمال الموسم الحالي فتقول: “اعمالنا خلال رمضان الحالي في تقدم ملحوظ، هي اعمال جميلة من الناحية الاخراجية والتمثيل والمونتاج اضافة لدخول الوجوه الجديدة التي احتضنتها الدراما هذا الموسم، والاجمل من ان اغلبهم من الاكاديميين، واثار اعجابي مسلسل (ام بديلة)”.

وتتابع: “لي دوران رئيسان في مسلسلي (طيبة) و(الهروب)، امثل في مسلسل (الهروب) شخصية سمر الطالبة الجامعية التي تدخل وسط عصابات داعش بسبب اهلها وتواجه صعوبات كثيرة في الداخل، اما في مسلسل (طيبة) فاؤدي دور خريجة جامعية تحلم ان يصبح لديها مشروع بمساعدة اخيها الاكبر الذي تكفل بتربيتها وتقع في حب شقيق زوجة اخيها وفي العملين فان شخصيتي تتعرض لظلم كبير”.

اما سارة البحراني فتقول: هذه السنة كانت لي تجربة لطيفة في مسلسل (قسطرة) الكوميدي الساخر والذي ناقش قضايا ومعاناة الشعب وتقصير الحكومات المتعاقبة والثغرات على مر السنين الماضية، اتمنى ان تكون شخصية الدكتورة ديما التي جسدتها في هذا العمل على قدر حسن ظن الجمهور بي كإداء، وانا متحمسة للنهايات بعد انتهاء العرض واراء الجمهور”.

وتضيف: “شاهدنا انتعاشا للدراما هذه السنة، ابارك بكل حب لكل الجهود الجبارة التي بذلت وسعت لاجل تكامل الاعمال من جميع عناصرها كممثلين وفنيين وكتاب ومخرجين، وكان هناك دور كبير لوجود الشباب كوجوه جديدة على الشاشة اضافة لمخرجين شباب اسهموا كعناصر متكاملة في انجاح الاعمال الحالية، واتمنى ان يكون العام المقبل بداية لتسويق اعمالنا عربيا، وكي لا ابخس جهد احد من هذه الاعمال فجميعها نالت استحساني لوجود رسائل هادفة للجمهور والمجتمع العراقي، نحن نسعى دوما للتطور المهني والموضوعي في الاعمال وتقديم رسالة الفن بالشكل الذي يضاهي الاعمال العربية ومن الله التوفيق”.

يذكر ان سارة البحراني كانت لها تجربة الموسم الماضي كممثلة في مسلسل (احلام السنين).

اساور عزت من الوجوه الشابة التي سجلت حضورا لافتا في الدراما العراقية تجسد دورا بطوليا في مسلسل (طيبة) تتحدث عن شخصيتها بالمسلسل: “اجسد شخصية سارة البنت الودودة الي تساعد البطلة (طيبة) لتكون في اجمل صورة، هي الصديقة الحقيقية الي تساند صديقتها وتساعدها من دون مقابل وانا على ثقة ان المشاهد سيحب شخصيتي في المسلسل”.

وعن اعمال الموسم الحالي تضيف: “انطباعي عما يعرض حاليا جيد جدا، الحمد الله هناك وجوه شابة من خريجين معاهد وكليات الفنون احتلت مساحة ملحوظة في اعمال الموسم الرمضاني، وفي الاخراج ايضا صدمنا بامكانات وابداعات المخرجين الشباب الذين كانوا بمستوى الفرص التي اتيحت لهم، كل التوفيق لجميع الاعمال وان شاء الله تنتج المنافسة اعمالا جميلة، ومن الاعمال التي شدت اعجابي هي (بنج عام) و(بقعة حمراء)، اما اعمالي السابقة فكانت لدي مشاركات في مسلسلات (احلام السنين) و(ولاية بطيخ) و(فايروس)”.

وابدت رضاب احمد التي اقتحمت عالم الدراما بعد براعتها على خشبة المسرح الذي تعده عشقها الازلي، سعادتها لحصيلة الموسم الحالي واضافت: “سعيدة جدا بهذه الاعمال واحب ان اطلق عليها اسم ( المحفل الشبابي الرمضاني) فهذه الاعمال مليئة بالطاقات الشبابية والاساليب الرائعة في تنفيذ الاعمال الفنية، نعم كانت هذه الاعمال بمستوى الطموح وبالتأكيد فنحن نطمح للكثير، لكن هذا الموسم جعلنا نحتار لمن نصفق ومن نشاهد!! وجعلونا نتمتع بكل اصناف الاعمال سواء كانت مسلسلات او برامج”.

وتتابع: “شاركت في مسلسل (بنج عام) بموسمه الثاني، ويحتوي على قصص درامية متنوعة فكل يوم نشاهد ابطال المسلسل يعرضون لنا قصة ومعاناة ومعالجة للواقع العراقي، شاركت في العديد من القصص وكل شخصية كانت مختلفة عن الاخرى، استمتعت جداً بهذا التنوع في الشخصيات”.

مسلسل (فايروس) كان خطوة رضاب الاولى في عالم الدراما.

وشهدت الاعمال الدرامية هذا الموسم عددا كبيرا من الوجوه النسائية الشابة اللواتي اتحفن هذه الاعمال بمواهبهن وابداعهن مثل:هند نزار وشروق الحسن ورغد خاتون ورشا رعد ومروى كرم ونبأ حسن وشهد الخطاب وميادة محمد وزهراء غندور ولئلاء حازم وآية الهاشمي وكاترين هاشم وريهام البياتي وهبة البياتي ومينا نورالدين وزمن علي وايارعزيز خيون وكادي وشاهندة وبيسان الشواك وغيرهن.