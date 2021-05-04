سعيدة بتجربتي الأولى وأسعى إلى النجاح ضمن نادي برايتي

رحاب الحجاج اول تونسية تحترف بدوري الدراجات العراقي

ساجد سليم*

رحاب الحجاج لاعبة تونسية بالدراجات تحترف لاول مرة في العراق مع نادي برايتي وتطمح ان يكون لها حضور مميز مع اللاعبات العراقيات وهذه رحلتها الاولى في الاحتراف حيث سبق لها ان حققت نتائج متقدمة على مستوى العرب واسيا حيث كانت بدايتها قوية مع المنتخب التونسي بعمر ١٤ عام وتمت دعوتها الى المنتخب الوطني التونسي وحضت باحترام جميع المدربين التوانسة فبعد انضمامها لنادي برايتي العراقي في اربيل وكانت لنا هذه الوقفة معها حيث قالت:

في البداية انا سعيدة جدا بتواجدي بين اهلي وبلدي الثاني العراق وذالك من اجل النهوض بلعبة الدراجات العراقية علما ان هذه زيارتي الاولى للعراق وشاهدت العكس عندما يتحدثون عن العراق واهل العراق وان شاء لله ستكون اضافة قوية لفريق برايتي الذي يشارك في الدوري العراقي بالدراجات وساحقق نتائج طيبة مع هذا الفريق الذي يمتلك لاعبات جيدات واصحاب خبرة طويلة.

وقالت الحجاج سبق لي ان حققت نتائج جيدة جدا مع المنتخب التونسي في البطولات العربية منها بطولة العرب في مصر وبطلة تونس لاكثر من مرة وبطولة العالم للمارثون الدراجي عام ٢٠٢٠ في مصر وفي عام ٢٠٠٧ حصلت على المركز الثالث في البطولة العربية وحصلت على لقب كاس العرب في مصر عام ٢٠٠٨ وفي عام ٢٠١١ حصلت على المركز الاول في بطولة العرب في قطر .

واضافت انها ستعمل على تاكيد مستواها وسمعتها بفريقها الجديد حيث ستكون التحضيرات لبداية المنافسات التي تنطلق بعد عيد الفطر المبارك وايضا ساعمل واقدم مستوى افضل من اجل المشاركة والتاهل لبطولة افريقيا للعام ٢٠٢١ والعبور لاولمبياد لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية عام ٢٠٢٤ .وختمت حديثها بالشكر الى الكابتن فيصل الصالح مدير فريق في اي بي لما قدم لي من امكانيات مادية ومعنوية ولوجستية.

كما قدمت شكرها للكابتن هدير نعمة كابتن منتخب العراق بالدراجات التي رافقتها من المطار ولحد الان في الوحدات التدريبية المسائية وشكرا الى اهل العراق الطيبين الرائعين الذين احتضنوني ولم احس بالغربة ابدا وكانني في تونس بين اهلي وصديقاتي وشكرا لكم واهتمامكم المستمر واتمنى لكم التوفيق.

هذا وتحمل الحجاج ٣٠ عاما سجلا حافلا بالالقاب والمشاركات القارية والدولية ابرزها ذهبية العرب والبطولة العربية وشاركت مع فريق في اي بي البحريني حيث اختارت رحاب الحجاج تغيير بداية تجربتها من المنامة الى اربيل بكردستان العراق بان تكون اول دراجة تونسية تدخل عالم الاحتراف بالانتقال لفريق برايتي وهو فريق يضم لاعبات من جنسيات اخرى.