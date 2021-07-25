مواجهة جديدة بين رونالدو وميسي

كأس خوان يجمع نجوم الكرة

العواصم ـ وكالات:

يبدو أن الموسم الجديد سيشهد مواجهة كلاسيكية مميزة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.ومن المتوقع استمرار رونالدو مع يوفنتوس، كما أن ميسي في طريقه لتجديد عقده مع برشلونة.وأعلن نادي برشلونة رسميا أنه سيواجه يوفنتوس يوم 8 آب المقبل في كأس خوان جامبر الودية.

وقال النادي الكتالوني إن المباراة ستقام بحضور جماهيري نسبته 20% (نحو 20 ألف متفرج)، مشيرا إلى أن هذه المباراة سيسبقها مواجهة بين فريقي السيدات في الناديين.. ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا تعد هذه المباراة المقبلة رقم 37 بين ميسي ورونالدو.كما تعد المباراة هي الأولى بين يوفنتوس وبرشلونة، منذ تفوق السيدة العجوز على الفريق الكتالوني بنتيجة 3-0 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في كانون الأول 2020.

والتقى رونالدو وميسي 18 مرة في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث فاز البرغوث 16 مرة، في حين تفوق صاروخ ماديرا 11 مرة، وسيطر التعادل على 9 مباريات بينهما.وكانت العديد من التقارير قد أحاطت مستقبل النجمين بالشكوك، إذ تردد أن كريستيانو رونالدو يحظى باهتمام من جانب باريس سان جيرمان.وفي المقابل، ذُكر أن إدارة برشلونة اتفقت مبدئيا مع ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لتذليل العقبات التي تعترض تجديد عقده الذي لم يحسم حتى الآن.

وتحدث تقرير صحفي إيطالي، عن موعد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، لبدء موسمه الرابع مع السيدة العجوز.. وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، ولعب 3 مواسم، وينتهي عقده في 2022.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت»، أن رونالدو من المفترض أن يعود إلى إيطاليا، نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم 26 تموز.. وأضافت أن يوفنتوس يأمل في التوصل لاتفاق تجديد عقد رونالدو، لكن مع تخفيض راتبه البالغ حوالي 30 مليون يورو في الموسم الواحد.ولفتت إلى أن الدون البرتغالي أثار حالة من الجدل داخل اليوفي، بعدما قام بنشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وكتب فيها «يوم القرار».

ونوهت الصحيفة إلى وجود اجتماع منتظر بين يوفنتوس وخورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي، في الأيام المقبلة، لتوضيح موقف رونالدو النهائي، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان لضمه.

إلى ذلك، كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة تخلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن جزء من راتبه، لتجديد عقده مع برشلونة.وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في حزيران الماضي، وزعمت تقارير أن البرغوث توصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني لتجديد عقده لمدة 5 سنوات مع خفض راتبه بنسبة 50%.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن ميسي لم يخفض راتبه، حيث إنه اتفق على أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 150 مليون يورو نظير اللعب مع برشلونة لمدة موسمين.أشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل بشكل نهائي، خاصة بعد أن قال والده «لا» لكل العروض المقدمة من جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.وزعمت تقارير إسبانية أن مسؤولي السيتي وسان جيرمان تواصلوا مع والد ميسي لضم اللاعب مجانا هذا الصيف، عقب تعثر تجديده مع برشلونة بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وفي جانب اخر، كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تأرجح مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في الموسم المقبل. ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود أنباء تفيد بإمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو سيصل تورينو، الأحد المقبل، من أجل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، استعدادًا للموسم الجديد.وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لم يتخذ قرارًا حاسمًا حول مستقبله حتى الآن، لكن الأقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، أو سينتقل لباريس سان جيرمان هذا الصيف.ويقضي رونالدو إجازته حاليًا بعد المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والخروج من ثمن النهائي أمام بلجيكا.

وفي سياق اخر، أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط إشبيلية الإسباني، أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، طالبه بالانضمام لصفوف السيدة العجوز في صيف عام 2019.وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «في صيف 2019، اتصل بي كريستيانو شخصيًا ليقترح عليَ بأن أذهب إلى يوفنتوس».وأضاف: «أخبرني أن النادي يريدني أيضًا، لكن الانتقال لم يتم، برشلونة في ذلك التوقيت كان يطلب 50 مليون يورو، وكان ذلك أكثر من اللازم».

وتابع إيفان: «بدلاً من ذلك، بقيت في برشلونة لمدة عام آخر، وانضممت إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو فقط في أيلول 2020».وختم: «رونالدو هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، أنت تستمع حقًا بمشاهدته وما يفعله في يوفنتوس».