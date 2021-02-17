أنشطة في التهابات الجهاز التنفسي في زمن كورونا والتكتونية الزلزالية وتقنيات الزراعة

«الصباح الجديد» تزور كلية العلوم في جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

زار مكتب “الصباح الجديد” في البصرة عمادة كلية العلوم في جامعة البصرة لتسليط الضوء على عدد من فعالياتها وأنشطتها بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الكلية .

التهابات الجهاز التنفسي في زمن جائحة كورونا

نظم قسم التحليلات المرضية محاضرة الكترونية قدمها الدكتور علاء خطار موسى التدريسي في كلية الطب تناولت مناقشة الاعراض السريرية للالتهابات الرئوية الحادة لمختلف المسببات المعدية من بكتيريا وفايروسات ومقارنتها باعراض فايروس كورونا 19 وكيفية التمييز بين مختلف الامراض المسببة للالتهابات الرئوية باستخدام التحاليل المختبرية وكذلك مناقشة أنواع العلاجات للالتهابات الرئوية لفايروس كورونا والمسببات الاخرى .

كما تضمنت المحاضرة وصف للاعراض السريريه لفايروس كورونا ومقارنته مع اعراض التهابات الجهاز التنفسي الأخرى , وكيفية استخدام التحاليل المختبرية للتشخيص وتمييز مختلف الأسباب للالتهابات الرئوية أولا وتقدير شدة المرض والاستجابة للعلاج ثانيا. ومن اهم التوصيات التي خرجت بها المحاضرة هي هناك تشابه في الاعراض السريرية بين فايروس كورونا ومختلف الأسباب الأخرى من بكتيريا وفايروسات وهذا يستوجب اجراء التحاليل لتمييز وعزل المريض المصاب بفايروس كوفيد19 واستخدام التحاليل مثل المسحة والمفراس للتشخيص المبكر واستخدام تحليل الاجسام المضادة للتشخيص المتاخر.

التكتونية الزلزالية

وناقش قسم علم الارض بكلية العلوم دراسة بعنوان ( التكتونية الزلزالية لقضاء الرفاعي والمناطق المحيطة به من البيانات السايزمولوجية والجيوفيزيائية – جنوب العراق ) التي تتكون من خمسة فصول بين فيها الباحث علي رمثان حسين اهم اهداف الدراسة في تقدير البنية القشرية لمنطقة الدراسة لأنشاء انموذج سرعة جديد، وإجراء عملية تحديد موقع الزلازل بناءً على انموذج السرعة الجديد لمعرفة توزيعها فيما اذا كان خطيًا أو عشوائيًا ، وتضمنت الدراسة تخمين البنية القشرية وحساب مواقع الهزات الارضية ، تشخيص الصدع الفعال من البيانات الجيوفيزيائية، واستنتج الباحث ان انموذج السرعة الذي تم انشائه دقيق ويمكن استخدامه في الميزوبوتيميا لتحديد مواقع الهزات الارضية. كما ويوجد صدع في منطقة الرفاعي موازي لحزام زاكروز وتم تسميته بصدع الرفاعي.

تقنيات الزراعة ودورة تدريبية

وتعتزم كلية العلوم اقامة محاضرة عن تقنيات الزراعة برعاية رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين وبإشراف عميد كلية العلوم الدكتور موفق فاضل وبتنسيق رئيس قسم الكيمياء الدكتور زكي ناصر كاظم حيث تقيم مجموعة البوليمر في قسم الكيمياء ورشة تدريبية وبالتنسيق مع وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم ضمن موسمها العلمي الجديد للعام 2020-2021 تقنيات الزراعة بدون تربة للدكتورة احلام احمد حسين التدريسية في كلية الزراعة في جامعة ديالى باستخدام تطبيق FCC .

وتقيم وحدة الارشاد النفسي والتوجية التربوي في كلية العلوم دورة تدريبية الكترونية بعنوان استخدامات برنامج chem draw وفقا لمعيار احترافي على منصة zoom تديرها الدكتورة علا علي الوتار احدى الملاك التدريسي في قسم الكيمياء

محاضرة علمية عن الدليل الإرشادي للنشر

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة ضمن دورتها التطويرية لطلبة الدراسات العليا محاضرة علمية عبر الانترنت عن الدليل الإرشادي للنشر خطوة بخطوة ، وتهدف المحاضرة التي قدمها الدكتور احمد صالح مساعدة الباحثين في نشر بحوثهم العلمية في المجلات الرصينة من خلال تطوير أساليب كتابة البحوث . وتضمنت المحاضرة توضيح كيفية إرسال البحث الى المجلات العالمية وكيفية إعداد البحث للنشر فيها. فضلا عن الجوانب المتعلقة بطرق اختيار المجلة المناسبة للدراسة وشرحا مفصلا حول طريقة التعامل مع التقيم الصادر من المجلات العالمية الرصينة وإعداد رسالة الرد على تعليقات المحكمين وبطريقة احترافية لغرض الحصول على قبول للبحث في المجلة ، وكيفية تطوير الجانب اللغوي للبحث واقترح عددا من الطرق المفيدة لهذا الغرض.

التاريخ الجيولوجي للجزء الجنوبي من حوض وادي الرافدين

ونظم قسم علم الارض بكلية العلوم جامعة البصرة حلقة نقاشية بعنوان دراسة التاريخ الجيولوجي للجزء الجنوبي من حوض وادي الرافدين باستخدام تقنية GIS بينت فيها الباحثة هدى صلاح جعفر اهم اهداف الدراسة في انموذج عن تاريخ دفن حوض وادي الرافدين خلال فترة الطباشيري والثلاثي. وبناء قاعدة بيانات مكانية لتوزيع بيانات التجلس وتوزيع الفوالق مكانياً وتضمنت الدراسة تحليل التاريخ الجيولوجي للجزء الجنوبي من حوض وادي الرافدين من خلال تقنية (Backstripping) إزالة تأثير الإحكام و لــ 30 بئراً وتوصلت الباحثة الى حساب السماكات الاصلية للتكاوين والسماكات المعراة لأسطح عدم التوافق من خلال معدلات التجلس الكلي تم رسم خرائط التجلس باستخدام البرنامج Arc catalog واستنتجت الدراسة ان هناك تباين في قيم التجلس لنفس التكوين في الآبار الواقعة ضمن نفس النطاق او الأنطقة الأخرى , و بعد مطابقة خرائط التجلس مع خريطة الفوالق الرئيسية و الثانوية تبين وجود مظاهر تركيبية غير مثبتة على خريطة الفوالق الرئيسية والثانوية ، وقد تم تحديد أماكن وأزمنة وجود هذه الفوالق.