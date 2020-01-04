“نساء صغيرات” يحقق 49 مليون دولار

الصباح الجديد – وكالات:

حقق فيلم Little Women (نساء صغيرات) إيرادات وصلت إلى 49 مليون و 179 ألف دولار اميركي بعد أقل من أسبوع من طرحه حيث طرح يوم 25 كانون الاول الماضي، وانقسمت الإيرادات بين 42 مليون و835 ألف دولار اميركي في الولايات المتحدة الأميركية و 6 مليون و 343 ألف دولار اميركي حول العالم، وكان قد حقق الفيلم الذي يدور في إطار درامي إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار اميركي في أيام عرضه الأولى.

العمل مقتبس عن رواية المؤلفة لويزا ماي ألكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة في تلك الفترة وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.