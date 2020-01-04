مجلة المأمون ..اطلالة جديدة

بغداد – الصباح الجديد:

صدر العدد الجديد من مجلة المأمون والتي تصدر عن دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وضم العدد موضوعات متنوعة لعل اهمها الملف الخاص “فرقة المسرح الفني الحديث ورهانات الحداثة” عن الفرقة التي تعد علامة مضيئة في حركة المسرح العراقي المعاصر، اسهم في اغناء الملف نخبة من المسرحيين الكتاب الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب وعدنان منشد وعقيل ابراهيم العطية وسمير خليل، وجاءت مداخلة الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب بعنوان” فرقة المسرح الفني الحديث وتجليات المسرحية الشعبية” وسمير خليل “فرقة المسرح الفني الحديث ..عودة الروح” وعقيل ابراهيم العطية “فرقة المسرح الفني الحديث واولى سفراتها الفنية” واخيرا عدنان منشد “ابراهيم جلال عراب الحداثة المسرحية الاول في العراق”.

كما ضم العدد ملفا آخر عن اقتصاد اللغة اسهم فيه عدد من الكتاب والباحثين والمترجمين.

إضافة الى قصيدة للشاعر منذر عبد الحر بعنوان” ايها الغد ..قف بعيدا”.