ألعاب سحرية ومسرح وموسيقى في مهرجان يوم الطفل العراقي

أقامته وزارة الشباب والرياضة

سمير خليل

اقامت دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة مهرجان يوم الطفل العراقي (دورة الفنان عزي الوهاب) على مسرح الطليعة في بغداد، تضمن المهرجان ألعابا سحرية واكروباتيك وعرضا مسرحيا اضافة الى جلسة حوارية عن المضامين الفكرية لمسرح الطفل.

الفنان الدكتور محمد عمر مسؤول قسم السينما والمسرح في الوزارة تحدث الينا عن هذا المهرجان قائلا: المهرجان تقيمه وزارة الشباب والرياضة بشكل مركزي من اجل تغيير نمط اشتغال الاطفال، ثانيا وضعنا خطة في عام 2019 ضمناها فقرة مسرح الطفل والغاية ان نفعل الجانب الفكري الخيالي للأطفال، عملنا على دعوة عدد من المدارس الاهلية وعناصر موهوبة شاركت في اكمال مستلزمات هذا المهرجان اضافة للفرقة الوطنية للتمثيل التي شاركت بعرض مسرحية (عشرة على عشرة) تأليف الفنان ماجد درندش واخراج الفنان حسين علي صالح، غاية المسرحية كقيمة هي تعليم الاطفال سلوكيات طيبة غير مشوشة فيها امور متقدمة على مستوى التداول الحياتي، وشهدنا جميعا تفاعل الجمهور مع فقرات برنامجنا وهي فقرات متنوعة”، ويضيف” حاولنا ان نزرع بسمة برغم الجو السياسي والاجتماعي المعتم داخل البلد، نزرع هذه البسمة التي تعطي الاطفال دفقا معرفيا انسانيا بوصفهم اجيال المستقبل ومسرح الطفل هو الحاضنة الاساسية لتثوير امكاناتهم وخيالهم ورأينا التواصل الذي تحقق، وزارتنا عاكفة في العام الجديد على اقامة برامج انسانية كبيرة غايتها الرئيسة الارتقاء بذائقة الطفل العراقي، دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي والوزارة يأتي من الاقتناع بأهمية الثقافة والفنون في بناء المجتمعات وفي دائرتنا كمنهج وسلوك وكتداول وسياسة وخطط فاعلة للارتقاء بالإنسان العراقي “.

ويتابع” الجهات الداعمة والمشاركة في هذا المهرجان كانت مدرسة المودة الاهلية ومدرسة الموسيقى والباليه ومدرسة السلام الاهلية ورابطة الشهيدة بنت الهدى ومنظمة ومضة امل والفرقة الوطنية للتمثيل”.

الدكتورة ظمياء الصافي من قسم الوفود في ديوان رئاسة الجمهورية رئيسة رابطة الشهيدة بنت الهدى وهي مؤسسة انسانية تقول: وردتنا دعوة للمشاركة من الدكتور محمد عمر فشاركنا نحن واطفالنا في هذا المهرجان الذي كان متميزا لأنه يتعامل مع اذهان الاطفال ووعيهم وهذا ان دل على شيء فانه يدل على التميز في البرامج الاعلامية في العراق”.

اما الفنان عمار احمد مدرس المسرح والقصة في مدرسة المودة الاهلية فتحدث عن مشاركة مدرسته ” مشاركتنا في هذا المهرجان كانت بأوبريت (نهضة جيل) وهو من تأليفي واخراجي، مدرستنا سباقة بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعنى بالطفل اضافة الى اننا نقيم مهرجانات فنية بشكل منتظم في مدرستنا يحضره فنانون معروفون والذين دائما ما يشيدون بما نقدم”.