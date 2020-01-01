القانونية النيابية: العام الحالي سيشهد اقرار قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، امس الاربعاء، عزم مجلس النواب اقرار قوانين خلافية خلال العام الجديد بضمنها قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وتنظيم عمل الحكومة.

وقال همزة في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” العشرات من المسودات القانون مازالت تحت يد مجلس النـواب وهي بحاجة الى تمريرها “.

وأضاف همزة، ان “التوافق السياسي هو العامل الاساس في تمرير القوانين سيما الخلافية وسنعمل ضمن اللجنة على اعادة صياغة وتمريــر القوانيــن الخلافيـــة”.

واوضح ان “النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وتنظيم عمل الحكومة هي ابرز القوانين الخلافية التي سيتم تمريرها خلال العام الجاري”، مبينا ان “العام الماضي شهد طفرة نوعية في تمرير القوانين مثل قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات والغاء مجالس المحافظات والغاء امتيازات المسؤولين”.