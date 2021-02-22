كلية زراعة جامعة البصرة تعقد مؤتمرها الدولي الرابع بمشاركة باحثين من جامعات عراقية ودولية

تحت شعار : الزراعة المستدامة ودورها في التنمية البشرية والاقتصادية

البصرة – سعدي السند

نظمت كلية الزراعة في جامعة البصرة مؤتمرها الافتراضي الدولي الرابع ( الزراعة المستدامة ودورها في التنمية البشرية والإقتصادية ) بمشاركة باحثين من جامعات عراقية ودولية مختلفة. .

ويهدف المؤتمر الى تغطية الموضوعات التي تهتم بالقضايا المهمة الحالية المتعلقة بالبيئة والزراعة المستدامة، لأن الزراعة المستدامة من أولويات خطط التنمية الحديثة لضمان استمرار انتاجية القطاع الزراعي على المدى البعيد دون الإضرار بمقدرات الاجيال المستقبلية، إضافة إلى ذلك فقد هدف المؤتمر إلى بناء علاقات قيمة مع ممثلين من المنظمات الأكاديمية والجامعات والباحثين المشاركين.

محاور في دور الزراعة المستدامة

وتضمن المؤتمر الذي اقيم الكترونيا تنفيذاً لتوجيهات الصحة والسلامة في المحافظة وحفاظاً على صحة الباحثين العديد من المحاور في دور الزراعة المستدامة وهي ادارة وقاية النبات المصايد السمكية والأحياء المائية ، الأمن الغذائي والتغذية ، تعزيز الإنتاج الحيواني ، تعزيز الإنتاج النباتي ، إدارة التربة والمياه واخيراً المحاصيل الحقلية والإرشاد الزراعي .

التعاون بين الجهات الأكاديمية المتمثلة بالجامعات ومؤسسات الدولة

ودعا الباحثون في نهاية المؤتمر الى التاكيد على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبيئة والزراعة المستدامة والتعاون بين الجهات البحثية الأكاديمية المتمثلة بالجامعات ومؤسسات الدولة في تنفيذ المشاريع و العمل على تجربة أنماط الزراعة المستدامة واختيار أفضل انموذج منها يمكن الاستفادة منه في الموارد المتاحة في العراق.

في الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من تربة ومياه من خلال استخدام التقانات الحديثة في الزراعة اضافه الى دعم وتشجيع المشاريع التي تتخذذ من الزراعة المستدامة في طريقة للإنتاج.

وانشاء مراكز ومختبرات لتنمية العوامل المستخدمة في مجال المكافحة البيولوجية كالفطريات والطفيليات. والإهتمام ببرامج الإدارة المتكاملة للآفات وبرامج تقييم مخاطر الآفات من خلال مشاريع الدراسات العليا أو من خلال فرق بحثية بمؤسسات الدولة المختلفة.

وحث أصحاب القرار في وزارتي الصناعة والصحة الى تسهيل الإجراءات المتبعة في انشاء مشاريع التصنيع الغذائي لتشجيع القطاع الخاص على انشاء مثل هذه المشاريع وتقليل الإعتماد على الإغذية المستوردة التي تفتقر في العديد منها الى الشروط الصحية والتغذية، إضافة إلى توسيع قاعده العمل البحثي في مجال تصنيع الأغذية ذات القيمة الصحية والتغذية وتشجيع المستثمرين على تبني مثل هذه المشاريع وتثقيف المستهلكين بأهمية استهلاك مثل هذه الاغذية.

وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في نشر ثقافة التنمية البشرية والعمل على تطوير الموارد البشرية والتي تخص الباحثين الزراعيين في مجال البحوث الزراعية وتحسين وإدامة الإنتاج الحيواني من خلال إضافة العديد من المستخلصات النباتية المتوفرة بصورة كبيرة وبمستويات قليلة يمكن أن تحسن الأعلاف المتوفرة وتقلل من الكلفة وتحسين الإنتاج الحيواني بشقيه المجترات والدواجن.

اضافة حماية ودعم مربي الحيوانات من خلال تثبيت الأسعار للمستهلك والسيطرة على إستيراد المنتجات الزراعية وتوفير العلاجات البيطرية والأدوية وبأسعار مدعومة وتوفير قاعدة بيانات عن كميات الصيد ومعدل الاستغلال للمخزون السمكي وخاصة الأنواع التجارية فضلاً عن وسائل ومعدات الصيد وعدد العاملين في مجال الصيد البحري، وإقامة المؤتمرات وورش عمل دورية لتقييم حالة المخزون السمكي والمصايد السمكية والشعاب المرجانية، في ظل التغيرات المتسارعة، والإنفتاح العالمي ، أصبح الكم الهائل من البيانات التي يجرى إنتاجها وتخزينها، والعمل على إتاحتها من مواقع متعددة مصدر قوة رئيسي لأي مجتمع، إذ من شأنها في حال إدارتها على نحو سليم أن تسهم إسهاما مؤثرا في التنمية الإجتماعية والإقتصادية لذلك، هناك إقرار متزايد بأن نجاح التنمية المستدامة يعتمد على قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على تسخير البيانات في صنع القرار من خلال بناء أنظمة البيانات المبدعة التي تعتمد على مصادر البيانات المحدثة للتنمية المستدامة.

الكلية تسعى للارتقاء بنتاجاتها من خلال تحقيق الرؤية والرسالة

من جانبه اكد عميد كلية الزراعة الدكتور ساجد سعد حسن النور ان الكلية تسعى للارتقاء بنتاجاتها العلمية من خلال تحقيق الرؤية والرسالة وقد جرى تحديثهما على ضوء متغيرات البيئية المجتمعية وحركة السوق ومدخلات التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي احدثت قفزة نوعية في اهتمامات وتوجهات كليتنا في الانشطة المختلفة وهي ساعية الى ان تحتل مكانة متميزة بين نظيراتها في داخل العراق وخارجه

مشاريع طلبة كلية الزراعة تقدمٌ ملحوظ وبظروف استثنائية

تعد مشاريع طلبة كلية الزراعة تقدما ملحوظا وبظروف استثنائية في ظل المتابعة الحثيثة من قبل عمادة كلية الزراعة على ضرورة متابعة مشاريع طلبة الدراسات العليا وتذليل العقبات التي تواجههم.

يتم كل ذلك بأشراف المشرفين ، الدكتور قتيبة جاسم غني والدكتور صباح مالك حبيب الشطي و أعضاء لجنة المتابعة ، برئاسة الدكتور جعفر محمد جاسم على مشروع طالب الدراسات العليا (الدكتوراه) أحمد علي كاظم الصالحي، في قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة / جامعة البصرة وإطلعت على مراحل تقدم المشروع ، وإستمعت إلى إيضاحات الطالب ، بشأن بعض التفاصيل الأساسية للمشروع .