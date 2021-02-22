المرحلة الثانية لدوري الكرة تفتتح غدا بست مواجهات

بعد ان حصلت التطبيعية على الاستثناء من خلية الازمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ يوم غد الثلاثاء مباريات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بحسب التغييرات الجديدة ووفقا للاستثناء الذي حصلت عليه الهيأة التطبيعية من خلية الازمة، فتقام غد الثلاثاء باقامة ست مباريات، في ملعب التاجي يضيف مباراة الكهرباء والجوية، وفي ملعب الصناعة تجرى مباراة الصناعات الكهربائية والنفط، ويتواجه فريقا الكرخ وزاخو في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ، وفي ملعبه يضيف السماوة فريق نفط الوسط، وتجرى المباريات في الساعة الثانية ظهرا، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة النجف والديوانية في الساعة السادسة والنصف مساء، في حين يلتقي في ملعب ميسان الاولمبي فريقا نفط ميسان والقاسم في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

في حين تقام في اليوم التالي اربع مباريات، الزوراء والشرطة يتواجهان في ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة والنصف مساء، ويلتقي في ملعب الفيحاء فريقا نفط البصرة والطلبة في الساعة الرابعة والرابع عصرا، وفي ملعب فرانسوا حريري يلعب اربيل وامانة بغداد في الساعة الثانية ظهرا، وفي التوقيت ذاته تقام بملعب التاجي مباراة الحدود والميناء.

ويقف الجوية في صدارة الترتيب وله 41 نقطة، تلاه الزوراء وله 36 نقطة متفوقا على الشرطة ثالث الترتيب بفارق الاهداف، ثم نفط الوسط والنجف ولكل منهما 31 نقطة على التوالي.

إلى ذلك، تعاقد نادي نفط البصرة مع لاعبين محترفين أحدهما ليبي والآخر من كوت ديفوار وتمت إضافتهما لقائمة الفريق بشكل رسمي ضمن فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق في نهاية الشهر الحالي.

وقال مشرف كرة نفط البصرة علاء نيروز إن الإدارة أكملت التعاقد مع لاعب المنتخب الليبي مهند المبروك الملقب بـ (ايتو) المحترف في نادي الخليج السعودي وكذلك اللاعب الإيفواري اليان جامليل زوي، لينضمان بشكل رسمي إلى قائمة الفريق وتمثيله في المرحلة الثانية من الدوري.

وبين أن اللاعب المغربي ايتو يلعب في منتصف الملعب فيما يلعب العاجي زوي في الدفاع، لافتا إلى أن نفط البصرة أكمل تعاقداته مع المحترفين الأربعة ونأمل أن يشكلوا إضافة مهمة للفريق.

وأشار إلى أن اللاعب العاجي من المؤمل أن يصل إلى البصرة يوم الجمعة المقبل فيما يسعى النادي للحصول على تأشيرة الدخول للاعب المغربي ليلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.يذكر أن نفط البصرة سبق وأن تعاقد مع اللبناني حسين شرف الدين والنيجيري بنيامين أكور.

وفي سياق اخر، التحق اللاعب المغربي سفيان طلال، بتدريبات النجف تحضيرا لمنافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.وقال هاتف شمران، مدرب النجف، إن اللاعب المغربي آخر المحترفين التحاقا بالفريق.وأشار شمران، إلى أن طلال خاض الوحدة التدريبية الأولى له مع النجف والفريق اكتملت صفوفه بشكل تام بعد التحاق جميع المحترفين.

وأضاف أن اللاعب السوري كنان عادل هو الآخر انضم إلى النجف قبل يومين وخاض وحدتين تدريبيتين.وأكد مدرب النجف، إن المحترفين يحققون انسجاما كبيرا مع الفريق ونأمل بإشراكهم في المباراة المقبلة أمام الديوانية ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية.يذكر أن النجف يستضيف الديوانية، يوم غد الثلاثاء في ستاد النجف الدولي ضمن افتتاح المرحلة الثانية من الدوري.