مبابي يبعثر الحسابات

سمير خليل

كحتمية تاريخية في توالد وتعاقب الاجيال، فان اسماء ظلت تتردد على الالسن سنين طوال سيخفت ضوءها وتنطفيء بينما تشرق شمس الاخرى، هذه الحتمية تتجسد بقوة في عالم الرياضة وتحديدا في كرة القدم، شاغلة العالم وساكنة القلوب، ففي وقت بدأ فيه الخوف والقلق من افول شمس الظاهرتين الكرويتين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بالخفوت بعد ان تصدرا مشهد الاعجاب والتوقعات والحسابات والنتائج لاكثر من عقد من الزمان، تظهر اسماء شابة تزحف بثقة نحو سلم النجومية وقلوب عشاق الساحرة المستديرة، الغزال الفرنسي الاسمركيليان مبابي والذي ينحدر من اصول كاميرونية يتصدرالاسماء التي ستحمل على اكتافها مهمة تطريز المستقبل بوجوه جديدة

هذا الشاب الموهوب ولج عالم كرة القدم وهو يتأبط ارقاما قياسيا فهو اصغر لاعب فرنسي يرتدي قميص الديوك خلال نهائيات كأس العالم، ولايكتفي بذلك بل حمل الكأس الغالية عندما لعب في تشكيلة الديوك خلال مونديال روسيا 2018 وهو بعمر 19 سنة، وكذلك كان ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل أهدافا في نهائيات كأس العالم برصيد 4 أهداف بعد الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في عمر الـ17 عامًا 6 أهداف خلال مونديال1958 بالسويد، كما نال مبابي جائزة أفضل لاعب صاعد في المونديال، بالاضافة لكونه اغلى لاعب فرنسي عندما انتقل من نادي موناكو إلى باريس سان جيرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليون يورو واعتبرت صفقة انتقاله هذه خيالية ايضا على مستوى العالم بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى باريس سان جيرمان ايضا مقابل 222مليون يورو، هذا بالاضافة الى انه ساعد فريقه الباريسي بالفوز بلقب الدوري الاول في فرنسا للثلاث مواسم الاخيرة اي منذ انتقاله الى فريقه الحالي.

مبابي اليوم بعثر كل الحسابات والتوقعات فهو اللاعب المطلوب والذي تتنافس الاندية الكبرى للظفر بخدماته واولها الملكي الاسباني ريال مدريد في وقت كان يفكرمسؤولي باريس سان جيرمان باستقدام الجوهرة الارجنتينية ليونيل ميسي ليشكل ثنائيا مرعبا مع زميله السابق في برشلونة نيما ردا سيلفا والتفكير بالتخلي عن مبابي، لكن الفرنسي الصغير صدم الجميع واوقف التوقعات عندما سجل هاتريك تاريخي في مرمى برشلونة مساهما بالفوز الكبير لباريس سان جيرمان على نظيره الكاتالوني برباعية مقابل هدف وحيد خلال مباراة الذهاب للدور 16 من دوري ابطال اوربا يوم الثلاثاء الماضي والتي احتضنها معقل النو كامب في برشلونة ماجعل مسؤولي البي اس جي التفكير بتجديد عقد مبابي الذي ينتهي عام 2022 والتخلي عن فكرة استقدام ميسي، بالاضافة الى ان باريس سان جيرمان كان قد وضع شرطا شبه تعجيزيا امام الاندية التي تروم شراء مبابي حيث حدد سعره ب 200 مليون يورو بالاضافة الى ان مايتقاضاه مبابي في النادي الباريسي يبلغ 30 مليون يورو سنويا .

هذا اللاعب الصغير لديه الكثير من الأسماء المستعارة من بينها (دوناتيلو) احد أعضاء سلاحف النينجا لوجود شبها بينهما، يشجع ريال مدريد وعاشق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتميز بسرعته الفائقة واسلوبه السهل البعيد عن التعقيد في مداعبة الكرة بالاضافة الى شهيته لتسجيل الاهداف فهو يعرف طريق مرمى الخصوم جيدا وهو مؤهل لأن يكون النجم الأول للكرة العالمية بعد ميسي وكريستيانو اللذين تربعا على عرش كرة القدم لنحو 15 سنة.

ونحن نتحدث عن مبابي لابد ان نشير الى مواهب اخرى واعدة يمكن ان تكون نجوما كروية في المستقبل مثل النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي يقدم مستويات لافتة ايضا.