اليوم.. صراع الصدارة يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

«كامب نو» يشهد اللقاء بين قطبي الكرة الإسبانية

مدريد ـ وكالات:

ربما يكون الصراع في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر شراسة الموسم الحالي من أي وقت مضى، وقد تكون مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» مساء اليوم الأربعاء حاسمة في هذا الاتجاه.

ومع انتهاء المرحلة السابعة عشر من المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما تلعب مباراة اليوم، وهي الكلاسيكو الأول في إسبانيا الموسم الجاري، دورا كبيرا في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 26 تشرين أول الماضي، لكن تقرر تأجيلها نظرا للمخاوف من توتر الحالة الأمنية في كتالونيا.ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى البارسا والملكي متقاربا إلى حد كبير.ووجد ريال مدريد في لاعب خط الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، عنصر الدعم المثالي للبرازيلي كاسيميرو وصانع الألعاب الألماني توني كروس.

وعاد لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش أخيرا إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، وقد حقق التوازن في خط الوسط الذي يشهد أيضا تألق فرنكي دي يانج، المنضم حديثا إلى الفريق قادما من أياكس الهولندي.

ويفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، إذ يغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة.ويرجح أن تكون فترة غياب هازارد عن الملاعب أطول من الفترة التي سيغيبها ديمبلي.

وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.وسيكون تعويض غياب هازارد مهمة أكثر صعوبة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث سيكون عليه اختيار جاريث بيل أو المهاجم البرازيلي رودريجو، للعب إلى جانب كريم بنزيما.

وقال جريزمان قبل أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالنسبة له: «إنه حلم بالنسبة لي. تابعت هذه المواجهة عدة مرات عبر التلفاز.»وأضاف: «إنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لأترك بصمة جيدة.»

كذلك يعيش مواطنه بنزيما فترة تألق مع ريال مدريد، وقد صرح بالقول: «أريد التتويج بلقب الدوري، وسأكون سعيدا إذا ساعدت زملائي في تحقيق ذلك.»وأضاف: «اللعب في كامب نو صعب دائما. تعد هذه المباراة دائما الأكثر أهمية خلال الموسم وأتمنى أن نفوز بها.»وبدا على الفريقين حالة الاستعداد للكلاسيكو، خلال مباراتيهما مطلع هذا الأسبوع.فقد أراح ريال مدريد لاعب خط الوسط الأساسي كاسيميرو في المباراة التي انتهت بالتعادل مع فالنسيا 1 / 1 الأحد.

وسيتعرض كاسيميرو للإيقاف عند حصوله على إنذار آخر، وهو ما دفع زيدان لعدم المجازفة بإشراكه أمام فالنسيا، لضمان مشاركته في الكلاسيكو، وذلك برغم أن زيدان صرح قبل المواجهة بالقول: «لو فكرت بشأن مواجهة برشلونة بدلا من فالنسيا الآن، سيكون هذا خطأ.»

وكان تيبو كورتو حارس مرمى ريال مدريد أدى دورا بطوليا وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة التي كادت تقلب موازين المباراة لصالح فالنسيا، وخاصة في الشوط الثاني.وعلى الجانب الآخر، خاض برشلونة مباراته أمام ريال سوسييداد بتشكيلته الأساسية لكنه تعادل 2 / 2، وغاب ميسي عن مستواه المعهود لكنه لعب دورا بارزا في الشوط الثاني.ويتطلع برشلونة وجماهيره إلى صحوة من النجم الأرجنتيني في مباراة اليوم.