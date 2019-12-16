دخول أرصفة جديدة الى الخدمة وتشغيل تجريبي لمحطة كهربائية لموانئ ام قصر

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة شركة موانئ العراق

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من فعاليات وأنشطة الشركة العامة لموانئ العراق.

ثلاثة ارصفة في ميناء ام قصر الشمالي ستدخل حيز الخدمة

فقد قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس صفاء عبدالحسين ان شركتنا ستعلن خلال الاشهر المقبلة عن دخول ثلاثة ارصفة الى الخدمة بعد ان بلغت نسب انجازها أرقاما متقدمة وهي الأرصفة 23 و 24 و25 والتي تشكل حوض الاستدارة لموقعها الجغرافي في الميناء وتحتل موقعا أنموذجيا لعمل الارصفة في اعمال رسو البواخر والمناولة والاستدارة .

واشار المدير العام الى ان الارصفة صممت وشيدت على يد شركات عالمية رصينة في تصميم وبناء اًرصفة الموانى على وفق المعايير والمواصفات العالمية وهي ستدخل الخدمة الى الموانى لاول مرة في تاريخها بهذا الانموذج العملاق حيث تعد اضافة جديدة الى الموانئ ووزارة النقل وتعظيم ايراداتهما فضلا عن توفير فرص العمل للطاقات والشباب العراقيين

يذكر ان الارصفة الثلاثة التي قيد الانجاز هي ضمن برنامج الموانئ لمشاريع التشغيل المشترك لتطوير مرافق الشركة وارصفتها

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية

واجتمع المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق بمدراء الموانئ والاقسام لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ، مبيناً أن علينا جميعا العمل بجهد متواصل من أجل رفع مستوى الانتاج لزيادة الزخم في حجم الإيرادات للشركة مما ينعكس إيجابيا على زيادة إيرادات الدولة ، مؤكدا على ضرورة الإجابة بالسرعة الممكنة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية من قبل الموانئ والاقسام حيث يتم من خلالها تقييم اداء الشركة أمام الجهات الرقابية والتشريعية ,

الاستعداد للتشغيل التجريبي لمحطة توليد كهرباء ام قصر

من جانب آخر وصلت نسب إنجاز مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ ام قصر إلى 82% وبذلك تعلن الشركة عن اكتمال الأعمال بشكل شبه نهائي والتشغيل الفعلي في كانون الثاني المقبل .

وقالت ر . مهندسين منال ذبيح حسين مديرة المشروع ان مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ ام قصر وصلت إلى المراحل الأخيرة بعد نصب الوحدات التوليدية الثلاث مع الاستعداد للتشغيل التجريبي للمحطة يوم 25 كانون الأول الجاري

وأضافت: انه تم إنجاز أعمال نصب معدات متعددة خاصة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية مع نصب وحدة التهوية لغاز العادم مع سقيفة ولوحات سيطرة واعمال أخرى ، مؤكدة إنجاز بناية الإدارة والتي تحتوى على طابقين وكذلك إنجاز قاعدة هايدروليكية للراديترات وانجاز احواض كونكريتية لمنظومة إطفاء الحرائق ومد شبكة قابلوات بين الوحدات مع أعمال فنية وهندسية أخرى .

وتجدر الإشارة ان موانئ العراق بدأت بالمرحلة الأولى لهذا المشروع لتغطية الأحمال الكهربائية لمينائي ام قصر الشمالي والجنوبي الحالية والمستقبلية ضمن خطة أعدت تتضمن ثلاث مراحل تباعاً .

انتشال ناقلة غارقة منذ عدة سنوات في مدخل قناة خور الزبير

وقامت الملاكات الفنية والهندسية لقسم الانقاذ البحري بأنتشال ناقلة غارقة في مدخل قناة خور الزبير

والتي يتجاوز وزنها (750 ) طنا ونقلها إلى الضفة الشرقية للقنـاة .

وقال الكابتن زامل كاظم البدران مدير قسم الانقاذ البحري انه لم يتبق من هذه الناقلة الا قطعة واحدة سيتم رفعها قريباً وبعدها يتم الشروع في المرحلة الثانية والتي تتضمن التقطيع الى أجزاء صغيرة ليتم رفعها من ضفاف القناة . وأضاف أن قسم الانقاذ البحري عازم على تأمين الإبحار في هذه القنوات وسيتم بالقريب العاجل رفع جميع الغوارق على وفق جدول زمني تم اعداده مسبقاً ، مؤكداً ان القسم يعمل بالتعاون مع بقية أقسام الشركة حيث كان للساحبتين الشيماء ونينوى وجهات ساندة أخرى دور كبير في رفع هذه الأجزاء الغارقة .

وتجدر الإشارة الى ان موانئ العراق ومن خلال اقسامها الهندسية والفنية تعمل وبصورة مستمرة على تأمين الملاحة في القنوات الملاحية من خلال رفع كل مايعيق الإبحار الأمن مع تأثيث هذه القنوات بعوامات ضوئية ترشد السفن القادمة والمغادرة.