وزير الصناعة يؤكد العزم علـى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة المقبلة

خلال تفقده مصانع البان ابو غريب

بغداد _ الصباح الجديد :

أكـد وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري عزم الوزارة والشركة العامة للمنتجات الغذائية على تحقيق الاكتفاء الذاتي لشتى منتجات الألبان بعد التطور والنقلة النوعية الحاصلة في عمل وإنتاج مصانع البان أبو غريب .

وأشـاد الوزير عقب جولته التفقدية في مصانع البان أبو غريب بالجهود الجبارة المبذولة من قبل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والعاملين في مصانع البان أبو غريب لتطوير العملية الإنتاجية وتنويع المنتجات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة ، مثمناً في ذات الوقت الوقفة المشرفة للمواطن العراقي في حملته الوطنية لدعم وتشجيع المنتج المحلي ، مشيراً إلى أن زيارته الميدانية تهدف بشكل أساسي لتشجيع العاملين في مصانع البان أبو غريب كونها علامة عراقية مميزة وتحظى بانتشار واسع وللإطلاع على الخطوط الإنتاجية الجديدة والتطور الحاصل والمنتجات الجديدة التي تم طرحها إلى السوق المحلية كونها تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وتلبية حاجة السوق المحلية .

وأفصـح الوزير الجبوري عن خطط الوزارة الهادفة الى تشغيل وتطوير الشركات والمصانع التابعة لها بأختيار شريك حقيقي من القطاع الخاص لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمواصفات القياسية المعتمدة ، مستشهداً بنجاح تجربة الاستثمار مع شركة مكاء كوناي التركية المستثمرة لمصنع البان أبو غريب وماحققته من تطور وإضافة ملموسة وواضحة للعمل والإنتاج في المصنع ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة أستطاعت خلال الفترة الماضية تأهيل وتشغيل العديد من الشركات والمصانع المتوقفة في عموم محافظات البلاد .

هـذا وقد أجرى الوزير الجبوري يرافقه مدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية ومعاونه وممثل الشركة التركية جولة ميدانية في أروقة المصانع واطلع على سير العمل والإنتاج واستمع إلى طلبات العاملين وأبدى توجيهاته السديدة للارتقاء بالأداء الإنتاجي مستقبلاً .

على صعيد اخر باشـرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتنفيذ خططها الاستثمارية الموضوعة والتي تركزت على تطوير المصانع وزيادة نشاطها التصنيعي من خلال رفدها بمكائن حديثة وخطوط أنتاجية جديدة لغرض التوسع في المجالات التي تختص بها الشركة وبالاخص مصنع المحولات الذي يعد من المصانع المهمة في الشركة .

واوضح مدير عام الشركة المهندس سفيان فوزي الجبوري بأنه تم نصب فرن تجفيف واملاء المحولات ( UNDER VACCUM ) الذي يتسع إلى أحجام مختلفة من المحولات مثل (٢٤ محولة بسعة ٢٥٠ KVA ) و إلى ( ١٨ محولة بسعة ٤٠٠ KVA ) و إلى (١٢ محولة بسعة ( ٦٣٠ KVA ) و ( ١٠ محولات بسعة ١٠٠٠ KVA ) ، مشيراً الى ان أعمال النصب تمت بأشراف ملاك فني متخصص بالتعاون مع شركة ظلال الأبراج لنصب المكائن على وفق عقد الشراكة المبرم معها مع إكمال نصب الخط الانتاجي في مصنع المحولات ونجاح التشغيل التجريبي للخط ، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ جميع المهام والخطط المرسومة ضمن الجدول الزمني المحدد لتفعيل عملها ودورها في النهوض بالصناعة العراقية .