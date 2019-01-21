  • الإثنين , 21 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مجلس القضاء الأعلى يباشر عقود الزواج الالكترونية في بغداد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس القضاء الأعلى امس الاثنين، البدء بمشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد في محكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحاديتين، مشيرا الى مباشرة العمل الفعلي به.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “المجلس وجه بتفعيل الحكومة الالكترونية وانشأ نظاما الكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019” ، مضيفا أن “المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد وسيتم العمل فيه تباعا لبقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة”.
وأرفق البيان بـ”فيديو توضيحي يبين كيفية التقديم على عقد الزواج الالكتروني والخطوات المتتابعة لملء الاستمارة وإتمام الفحص الطبي ومن ثم تحديد الموعد للحضور إمام القاضي وإجراء العقد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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