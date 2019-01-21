مجلس القضاء الأعلى يباشر عقود الزواج الالكترونية في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الأعلى امس الاثنين، البدء بمشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد في محكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحاديتين، مشيرا الى مباشرة العمل الفعلي به.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “المجلس وجه بتفعيل الحكومة الالكترونية وانشأ نظاما الكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019” ، مضيفا أن “المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد وسيتم العمل فيه تباعا لبقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة”.

وأرفق البيان بـ”فيديو توضيحي يبين كيفية التقديم على عقد الزواج الالكتروني والخطوات المتتابعة لملء الاستمارة وإتمام الفحص الطبي ومن ثم تحديد الموعد للحضور إمام القاضي وإجراء العقد”.