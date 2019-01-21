معاون مدير جمرك أم قصر الشمالي يضبط متلبساً بتهريب 58 طن من زيت المحركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة امس الاثنين، عن ضبط معاون مدير گمرك أم قصر الشمالي متلبساً بتهريب أَطْنان من زيت المحركات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن فرقها “تمكّنت من إحباط محاولةٍ لتهريب أطْنانٍ من مادّة زيت المحرِّكات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة”، مبينة أن “ملاكاتها في المحافظة تمكّنْت من ضبط المتّهمِين بعمليّة التهريب بالجرم المشهود”.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليّة الضبط، التي تمّت بموجب مذكّرةٍ قضائيّةٍ، استنادا إلى أحكام المادّة 340 من قانون العقوبات، إلى أنّ ملاكات مديريّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكّنْت، بعد مراقبة وتحرٍّ، من ضبط معاون مدير گمرك أم قصر الشمالي ورئيس لجنة الكشف وأحد أعضائها متلبسين بمحاولة تهريب ثلاث حاوياتٍ محمّلةٍ بثمانيةٍ وخمسين طنا من مادّة زيت المحرِّكات، إضافة إلى كمِّيّاتٍ من (ماء راديتر).

وأوضحت أن التحقيقات الأوليّة التي أجرتها المديريّة قادت إلى تورّط المتّهمِين وتواطئهم على تهريب الحاويات التي تحوي مادّة زيت المحرِّكات المستوردة خلافا للقانون ، وتابعت أن المتهمين سيقوا بصحبة المبرزات الجرميّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختصِّ الذي قرّر توقيفهم على ذمّة التحقيق.