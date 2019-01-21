نزاهة البصرة تصف ملف الموانيء بأوسع ملف للفساد وتطالب عبد المهدي عدم تجاهله

ضبط مليوني انبولة دوائية بلا وثائق وخمس حاويات حلوى مخالفة

بغداد – الصباح الجديد:

دعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس البصرة محمد المنصوري، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ قرارات حازمة بشان انهاء ملف الفساد في موانئ البصرة، متهما جهات متنفذة بالهيمنة على مقدرات الموانئ العراقية، فيما أفادت هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب بضبط اكثر من مليوني انبولة دوائية غير مصرح بها في ميناء ام قصر الشمالي، وحلويات أطفال منتهية الصلاحية ضمن خمس ارساليات في ميناء ام قصر الجنوبي

وقال محمد المنصوري في تصريح تابعته الصباح الجديد : إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب بانهاء أكبر قضية فساد في محافظة البصرة وهو ملف الموانئ وإدارتها واتخاذ اجراءات رادعة”.

واضاف ان “جهات متنفذة تسيطر على الموانئ وتعمل على ادخال جميع المنتجات دون اي حسيب او رقيب فضلا عن عدم جباية الأجور الكمركية بشكل كبير”.

واوضح المنصوري ان “الحل الوحيد للقضاء على الفساد في الموانئ هو منح سلطة الموانئ صلاحيات واسعة وسحب يد القوات الامنية المتعددة من اطار الموانئ، فضلا عن سحب ادارة الكمارك وسلطتها عليها”.

ومن جانبهـا اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط “شحنة أدوية بشرية تقـدر بـ 638 كارتـون” خارج الحرم الكمركي مـن قبـل شعبة البحث والتحري في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الشحنة من منشأ هندي وبعد تدقيق المعاملة الكمركية تبين وجود “مليونان وأربعة الاف ” أنبوله غير مصرح بها، وعدم وجود أجازة أستيراد وشهادة منشأ وفاتورة للمواد المضبوطة”.

وأضافت البيان ان “عملية الضبط واحالة القضية وفق محضر اصولي الى قاضي تحقيق محكمة سفوان عبر مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

كما أصدرت هيئة الجمارك بيانا تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أوردت فيه إن ” مركز جمرك ام قصر الجنوبي تمكن من ضبط ( ٥ ) حاويات مخالفة تحمل اربع منها حلويات اطفال وسكاكر والاخيرة مواد طبية جميعها منتهية الصلاحية صينية المنشأ”.

وأضاف البيان أن “لجان الكشف الجمركي وبالتعاون مع شرطة الجمارك في المركز المذكور ضبطت الحاويات ونظمت محضر ضبط أصولي بها وإحالتها إلى القضاء حسب القوانين والضوابط النافذة”

واشارت الهيئة الى ان “هذا يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة في مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة وخاصة التي تمس حياة الأطفال”.