  • الإثنين , 21 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مجلس بغداد: العاصمة تعددية ولن نقبل بأمين لها من خارجها

مجلس بغداد: العاصمة تعددية ولن نقبل بأمين لها من خارجها

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اكد مجلس محافظة بغداد امس الاثنين، أن غالبية اعضاء المجلس يرفضون اسناد منصب امين العاصمة لشخصية من خارج بغداد, مبينا ان للمجلس تنسيق عالي المستوى مع كتلة بغداد النيابية لاجل ابعاد المنصب عن المحاصصة.
وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح امس ان ” اغلب اعضاء مجلس محافظة بغداد لديهم تنسيق عال المستوى مع كتلة بغداد النيابية لاجل ابعاد منصب امين بغداد من المحاصصة السياسية “.
واضاف، أن “الاجتماع المشترك بين نواب الكتلة والمجلس اكد على ضرورة اسناد المنصب لشخصية بغدادية على ان يكون مهندسا معماريا ويفهم خصوصية بغداد لكونها عاصمة تعددية تختلف عن باقي المحافظات التي لها لون واحد، فضلا على انها مدينة لها تاريخ وارث حضاري لايعيه الا من كان من أهلها”.
واشار المطلبي إلى أن “كتلة بغداد ومجلس المحافظة سيعارضان بكل شدة اذا ما تم اسناد المنصب لشخصية من خارج المحافظة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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