مجلس بغداد: العاصمة تعددية ولن نقبل بأمين لها من خارجها

بغداد – الصباح الجديد:

اكد مجلس محافظة بغداد امس الاثنين، أن غالبية اعضاء المجلس يرفضون اسناد منصب امين العاصمة لشخصية من خارج بغداد, مبينا ان للمجلس تنسيق عالي المستوى مع كتلة بغداد النيابية لاجل ابعاد المنصب عن المحاصصة.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح امس ان ” اغلب اعضاء مجلس محافظة بغداد لديهم تنسيق عال المستوى مع كتلة بغداد النيابية لاجل ابعاد منصب امين بغداد من المحاصصة السياسية “.

واضاف، أن “الاجتماع المشترك بين نواب الكتلة والمجلس اكد على ضرورة اسناد المنصب لشخصية بغدادية على ان يكون مهندسا معماريا ويفهم خصوصية بغداد لكونها عاصمة تعددية تختلف عن باقي المحافظات التي لها لون واحد، فضلا على انها مدينة لها تاريخ وارث حضاري لايعيه الا من كان من أهلها”.

واشار المطلبي إلى أن “كتلة بغداد ومجلس المحافظة سيعارضان بكل شدة اذا ما تم اسناد المنصب لشخصية من خارج المحافظة”.