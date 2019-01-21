عمليات الرافدين : إنخفاض كبير بـ”الدكَة العشائرية” في ذي قار

السجن 15 سنة لمدان بـارتكابها في ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت قيادة عمليات الرافدين امس الاثنين ان محافظة ذي قار سجلت إنخفاضاُ كبيراً في ظاهرة “الدگة العشائرية” أثر قرار القضاء الاخير باعتبارها نوعا من الإرهاب، في حين حكمت محكمة جنايات ميسان بالسجن 15 سنة لمدان بارتكابها.

وذكر قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، في تصريح امس، ان “تفعيل قانون “الدگة العشائرية” كان له ردود افعال جيدة على الوضع الامني في جميع المحافظات ومنها الوضع الامني في ذي قار الذي شهد بين شهر كانون الاول وبين كانون الثاني انخفاضا كبيرا بالظاهرة سيما بعد صدور قانون من قبل القضاء يتعامل معها على وجه الخصوص على وفق مواد قانون مكافحة الارهاب”.

واوضح انه “ومنذ تفعيل القانون في شهر كانون الاول الماضي تم اعتقال 13 شخصا بتهمة “الدكة العشائرية ” في ذي قار، اما خلال كانون الثاني فسجلنا انخفاضاً كبيراً حيث تم تسجيل حالة او حالتين وتم القبض على الفاعلين”.

وثمن، قائد العمليات “الدور الكبير للمواطنين في الالتزام وتطبيق القانون وتنفيذ الاوامر من قبل القوات الامنية في جميع العمليات وقيادة الشرطة، فضلا عن لجوء العشائر الى المحاكم لحل مشكلاتهم بدلا من استعمال السلاح”.

على صعيد متصل، قضت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن 15 سنة ضد مدان بارتكاب جريمة الدكة العشائرية، ولفتت المحكمة إلى أن الحكم يأتي استنادا لاحكام قانون مكافحة الاٍرهاب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الاثنين ان “محكمة جنايات ميسان قضت حكما بالسجن 15 عاما ضد مدان بارتكاب الدكة العشائرية عبر قيامه بهجوم على احد دور المواطنين بواسطة بندقية كلاشنكوف وسط العمارة”.

واضاف ان “المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم والأدلة المتوفرة في الدعوى التي كانت كافية لادانته استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 ودلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.