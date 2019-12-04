الموت يغيّب المترجم صالح علماني

الصباح الجديد – وكالات:

توفي امس الاول الثلاثاء، المترجم الفلسطيني صالح علماني عن عمر ناهز 70 عامًا في إسبانيا التي نقل روائع أدبها للقراء العرب لأكثر من ثلاثين عامًا.

وأعلن يوسف بزلميت زوج ابنة المترجم الراحل خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

علماني ولد في مدينة حمص السورية لأبوين فلسطينيين عام 1949، ودرس الطب لفترة قصيرة قبل أن يتحول لدراسة الأدب الإسباني والصحافة، وأمضى نحو 3 عقود في خدمة الأدب اللاتيني ونقله للقراء العرب.

ويعود الفضل لعلماني في نقل غالبية الأعمال الأدبية للكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل “غابرييل غارسيا ماركيز” إلى العربية، ومن أهمها الحب في زمن الكوليرا، ومئة عام من العزلة، وقصة موت معلن، وليس لدى الكولونيل من يكاتبه، وعشت لأروي (سيرة ماركيز الذاتية).

ترجم علماني لكتاب آخرين، ونقل للعربية أعمالا كثيرة كان آخرها رواية “الميّتات” للكاتب المكسيكي خورخي إيبارغوينغويتيا، الصادرة في أغسطس/آب الماضي، كما ترجم روايتين للأطفال هما القطار الأصفر والدب القطبي و ترجم لروائيين آخرين بينهم ماريو بارغاس يوسا الذي ترجم له رسائل إلى روائي شاب، وحفلة التيس، ودفاتر دون ريغوبرتو، وفي امتداح الخالة، ومن قتل بالومينو موليرو، وشيطنات الطفلة الخبيثة.

وحصل علماني على جائزة “جيرار دي كريمونا” للترجمة عام 2015، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات عربيًا وعالميًا حول الترجمة، وأشرف على عدد من ورش الترجمة.