تقرير : الفاتورة العلاجية بالأردن اعلى من انفاق دول اوروبا المتقدمة

تضاعف بنسبة 50% خلال السنوات العشر الماضية

الصباح الجديد _ وكالات :

قالت الجمعية الأردنية للتامينات الصحية، إن قيمة الإنفاق على الصحة في الأردن تضاعفت بنسبة 50 % خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وبينت الجمعية، وفقاُ لرئيسها فواز العجلوني ليومية الرأي، أن النسبة تضاعفت من 2.2 مليار دينار بمعدل 8.5 %من اجمالي الناتج القومي وبمعدل 239 ديناراً للفرد الواحد، لافتا الى أن هذا الرقم مرتفع جداً، بالقوت الذي بلغت فيه الفاتورة العلاجية الاجمالية للمعالجة بالاردن لجميع القطاعات للعام الماضي (2.4) مليار دينار بنسبة 9% من اجمالي الدخل القومي للمملكة وهي تفوق ما انفق في عدد من الدول الاوروبية المتقدمة.

وتوقع العجلوني تطبيق التأمين الصحي لجميع الاردنيين الحاملين للرقم الوطني وعددهم (7) ملايين نسمة بنسبة 100% عام 2023.

وعرض العجلوني عددا من التحديات التي يجب تجنبها للحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار، اهمها تعدد نظم التأمين الصحي العاملة بالمملكة، والنمو السكاني الكبير وتدني الكفاءة في العمل الطبي والافراط في المعالجة، وغياب السياسات العلاجية وفوضى التأمينات الصحية المبعثرة، وعدم حساب المخاطرة بالقطاع بدقة.

وبين العجلوني ان الجمعية تضم (14)شركة تأمين صحي و(10) صناديق تأمين و(6) ادارات تأمين صحي جميعها تتبع القطاع الخاص.

وقال ان الجمعية تدير (30) مؤسسة تأمين وصناديق تأمين وادارات تأمين صحي تؤمن زهاء (1.25) مليون شخص بنسبة 10 %، الى جانب التأمين الحكومي والخدمات الطبية العسكرية والجامعات التي وصلت نسبة المؤمنين صحيا لديها 73%.