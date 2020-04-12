تأجيل بطولة مونتريال للتنس نادال وإيسنر ينضمان لبطولة مدريد التاريخية

العواصم ـ وكالات:

أكدت منظمة “Mutua Madrid Open Virtual Pro”، مشاركة رافائيل نادال، وكيكي بيرتنز، وجون إيسنر، وفيونا فيرو، في بطولة مدريد التي ستقام هذا العام بشكل افتراضي، خلال المدة ما بين 27 إلى 30 نيسان الجاري.

وسيواجه رافا نادال، الفائز بـ19 بطولة جراند سلام، والأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ مدريد، بواقع خمسة (2005 و2010 و2013 و2014 و2017)، هذه المرة تحدي الفوز بالبطولة الإسبانية، التي ستكون أول منافسة تنس عبر الإنترنت يشارك بها لاعبون محترفون.

وقال اللاعب الإسباني “من العزل وبالتشجيع الذي نقدمه لأنفسنا، سعداء بالمشاركة في البطولة الافتراضية في مدريد، وسأحاول تقديم كل ما عندي”.وأضاف: “لا أعرف كيف سيكون الأمر، لكنني آمل أن أكون معكم وأشعر بدعمكم، كما يحدث دائما في كل مرة ألعب فيها في بلدي، وهذه المرة افتراضيا”.

من جانبها، لم تتردد الهولندية كيكي بيرتينز، الفائزة بالبطولة في عام 2019، في قبول التحدي.. وقالت “أعتقد أنها مبادرة ممتعة لقضية عظيمة.. سأفتقد اللعب في مدريد هذا العام، لأنني أحب البطولة، لكنني سأبذل قصارى جهدي للمنافسة من الأريكة في المنزل”.

وسيشارك في البطولة أيضا، الأمريكي جون إيسنر والفرنسية فيونا فيرو، حيث سيغتنمان الفرصة للتنافس في المسابقة الرائدة عبر الإنترنت، والتي ولدت بمهمة تضامن واضحة لمساعدة لاعبي التنس الأكثر حاجة.

وقال إيسنر “رغم أنني لست لاعب ألعاب فيديو رائع، إلا أنني سأتدرب حتى لا أخجل.. من المهم جدا أن تساعد الأرباح في محاربة الفيروس