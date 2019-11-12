تجمع اعلاميو المواطنة والتعايش السلمي يشرع بأول استبيان أكاديمي يترجم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير

قريباً «الصباح الجديد» تنشر نتائجه

بغداد – خاص

باشر تجمع اعلاميو المواطنة والتعايش السلمي ومن خلال فرقه الشبابية بتوزيع استمارات الاستبيان ( الاول ) في ساحة التحرير والذي يختص بالخيارات المطروحة للتعديل الدستوري المزمع تنفيذه خلال الاسابيع المقبلة من قبل مجلس النواب .

وقال رئيس التجمع امير علي الحسون ان التجمع سيكون احد ابرز حلقات الوصل الموثوقة بين المتظاهرين المطالبين بالاصلاح الحقيقي وغير المجزأ وبين اقطاب الطبقة السياسية التي من الواضح ان اغلبهم يسعون الى إعطاء اقل مايمكن من التنازلات التي تكبح السطوة الحزبية والتي باتت تشكل امبراطوريات متنازعة على مصالحها الخاصة داخل الدولة وتتحكم بالسلطة والمال والسلاح تحت عناوين مختلفة بأسم المذهب والقومية والتبعية الاقليمية والدولية وتحركت بعيداً الانتماء الوطني المطلوب كما اشار التجمع الى ان لجان العد والتحليل ستكمل احصاء الخيارات نهاية الاسبوع الجاري لاعطاء اول نتائج تعبر عن المواقف والمطالب التي يرغب تنفيذها المتظاهرون في ساحة التحرير

وبين اعضاء التجمع ان الاستبيان سوف يجمع مطالب واراء المتظاهرين في بقية المحافظات كخطوه مقبلة وسنكون احد منابر التعبير عن ارادة المتظاهرين السلميين الرافضين لمساوئ الواقع السياسي الحالي ، كما اكدوا انهم سيتواصلون بعرض خطواتهم اول بأول على المرجعية الرشيدة اضافة لعموم النقابات والاوساط الثقافية والفنية والاعلامية التي تطالب بتعزيز صوت الوطن والمواطنة في العراق.