المنتجات النفطية تخصص 50 لتراً شهرياً من النفط الأبيض للعائلات النازحة

بغداد _ الصباح الجديد :

خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية حصة شهرية مجانية من النفط الأبيض للعاتلات النازحة المتواجدة ضمن المخيمات المتواجدة في محافظتي نينوى وكركوك اضافةً الى المخيمات المتواجدة في محافظات اقليم كردستان لغرض تذليل صعوبات العيش وتوفير الخدمات ومراعاةً للظروف الإنسانية وكذلك لقرب حلول فصل الشتاء.

وقال وكيل مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان” الحصة المخصصة للنازحين من مادة النفط الأبيض بلغت (200) لتر لكل عائلة نازحة مجاناً بواقع (50) لترا شهرياً يتم دفع أقيامها من حسابات اللجنة العليا للإغاثة”.

واشار وكيل المدير العام الى أن” تلك الكميات يتم تجهيزها من خلال لجان مشتركة من ملاكات الفروع التوزيعية والتفتيشية التابعة للشركة في تلك المحافظات مع ممثلي وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع الادارة المحلية للمنطقة”.

وأوضح طالب ان” الشركة إعتمدت التجهيز من مصفى كار وفي حالة عجزه تعتمد مستودعات كركوك في تأمين حصة مخيمات محافظتي أربيل ودهوك إضافةً الى إعتماد مصفى بازيان وفي حال عجزه يتم اعتماد مستودعات كركوك لغرض تأمين حصة مخيمات السليمانية”.

من جهته بين مدير هيئة التجهيز احسان غانم أن” اللجنة المؤلفة قد حددت آلية مناسبة لتوزيع النفط الأبيض على النازحين من خلال محطة حكومية ،

وكلاء جوالين ، سيارات مزودة بعدادات نظاميـة ، حيث يتـم تزويـد اللجنة بتقارير نصف شهريـة وشهريـة بالكميات المجهـزة الـى المخيمات التي تحتوي علـى أعـداد العائلات لضمـان تحقيـق العـدالـة في عملية التوزيع”.

واكد مدير الهيئة أن” الشركـة تأخذ على عاتقها تذليل كل أعبـاء النزوح قدر تعلق الامر بها وتتمنـى انتهاء هذه الازمة بأسرع وقت ممكن وعودة العائلات النازحة الى مدنها الاصلية”.

يذكر ان وزارة النفط ومن خـلال شركة التوزيع مستمـرة بتجهيـز المنتجات النفطية للنازحين من خـلال وضع خطـط تجـهيزيـة لتغطية إحتياجاتهم فـي ظـل الظرف الإنساني الذي يواجهونـه من أجل مساعدتهـم على العـودة الى الحيـاة الطبيعيـة فـي مدنهـم الـمحررة.