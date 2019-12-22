تشارليز ثيرون تكشف تعرضها للتحرش الجنسي في بداياتها

الصباح الجديد – وكالات:

خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني بالتزامن مع إطلاق فيلمها الجديد Bombshell وهو دراما تدور حول طرد روجر آيلز رئيس قناة Fox News بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، لامت النجمة الجنوب أفريقية نفسها عندما تحملت التحرش الجنسي على يد مخرج شهير منذ 25 عامًا عندما حضرت إلى منزله لإجراء اختبار حيث كان يرتدي ملابس نومه وخلال ذلك الوقت لمس ساقها قبل أن تعتذر وتترك المكان، وأضافت بأن المخرج نفسه اتصل بها بعد 8 أعوام ليعرض عليها دوراً آخر ففكرت في البداية برفض العرض لكنها قررت أن تذهب لمواجهته ولتقول له كل ما لم تجرؤ على قوله في السابق لكنه رفض التطرق للموضوع وخاب أملها لأن المواجهة لم تكن كما توقعت كما تطرقت ثيرون في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية الى حادثة قتل والدها على يد والدتها دفاعا عن النفس. عندما كانت في الـ15 من عمرها وأوضحت أن الحادثة وقعت بينما كان الوالد سكيرا غير قادر على المشي باتزان وعاد إلى المنزل حاملا بندقية في يده فاضطرت مع والدتها إلى الاختباء في غرفة النوم بينما أطلق الوالد 3 رصاصات على باب الغرفة التي اختبأ فيها فدافعت الأم عن نفسها وابنتها واستخدمت مسدسها وأطلقت رصاصة على الأب اخترقت جسده وتوفي في الحال.

وأكدت ثيرون أنها ليست خجلة من جريمة والدتها لأنها كانت دفاعا عن النفس وتابعت: “سقطت التهم عن والدتي كونها جريمة دفاع عن النفس وبالنسبة إليّ لم تعد القصة تؤثر فيّ لهذه الدرجة هي مجرد حكاية عن تأثير العيش مع مدمن وما قد يفعله ذلك بطفل”.