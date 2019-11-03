حركة المرور تعود الى طبيعتها في شوارع بغداد

بعد ان فوجيء المواطنون بغلقها صباح امس..

بغداد – الصباح الجديد:

عادت حركة المرور في شوارع بغداد الى طبيعتها قبيل منتصف ظهر امس، بعد ان كانت شهدت زحاما خانقا في اطراف مختلفة من العاصمة.

وفوجئ أهالي العاصمة بغداد، صباح يوم امس الأحد في أثناء توجههم إلى وظائفهم وأعمالهم، بكتل كونكريتية وعوائق أخرى تقطع المداخل إلى الطريق السريع وطريق قناة الجيش، ما تسبب بزحامات مرورية شديدة.

وقال موظفون وشهود عيان إن “جميع المداخل الرئيسة للطريق السريع وطريق قناة الجيش جنوبي بغداد وشمالها، وكذلك المداخل الفرعية للطريقين المنتشرة في العاصمة، مغلقة بكتل كونكريتية وعوائق أخرى تمنع مرور العجلات”.

وأضافوا أن “زحامات مرورية شديدة تشهدها الطرق المؤدية إلى الطريق السريع وقناة الجيش، ما اضطر العديد من الموظفين والكسبة والمواطنين إلى العودة إلى منازلهم”.

وكان المتظاهرون والنقابات والاتحادات قد أعلنوا يوم اول أمس السبت أن يوم الأحد هو أول أيام العصيان المدني في بغداد والمحافظات.



وافاد مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاحد، باعادة فتح اغلب شوارع بغداد التي اغلقت صباحا بعد انسحاب المتظاهرين.

وقال المصدر إن اغلب شوارع وطرق العاصمة بغداد التي اغلقت صباح يوم امس اعيد فتحها امام حركة السير، بعد ساعات من غلقها من قبل متظاهرين” ، موضحا أن القوات الامنية ازالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون واعادت افتتاح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.

يذكر ان عمليات قطع الطرق شملت محافظات عدة في البلاد، تحت المسمى نفسه العصيان المدني، فتح بعضها فيما استمرت المحاولات الأمنية لفتح بعضها الاخر حتى ساعات المساء.