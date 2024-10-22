“القاهرة” تستضيف معرضا تشكيليا للفنان العراقي زيد غازي

بغداد – الصباح الجديد:

على قاعة موشن آرت غاليري في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، افتتح المعرض الشخصي “أغنيات بلا نهاية” للفنان التشكيلي العراقي زياد غازي، وسط جمع من الشخصيات الثقافية والفنية من عراقيين وعرب، حيث قدم الفنان مجموعة من الأعمال الفنية بلغت 15 لوحة فنية متنوعة الأشكال والاحجام، تضاف الى تجربته المستمرة في مجال الابداع، ويستمر المعرض حتى يوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

الفنان زياد غازي تحدث عن معرضه فقال:

المعرض امتداد للخطابات الجمالية التي نتحرك بها، واشتغلت بها على فصل معين بتفاصيل كثيرة من الحلم والآمال والاشياء التي ممكن أن نحسها أو تصادفنا في حياتنا اليومية، تتخلل من لحظات وحالات معينة ممكن أن أكون أنا مثلا استشعرتها وعشتها، وممكن أن تكون صادفت الآخرين، فبالنهاية هو منتج جمالي. حاولت ان اقترب من أشياء لامست رأسي، لامست الهواجس التي اعيش بها. فبالتالي نحن قدمنا هذا المعرض وهو يتألف من مجموعة من الأعمال المتحررة والمتحركة، حسب الحالات التي ترجع وتكون خاضعة للكونسيرت الرئيس الذي هو أغنيات بلا نهاية”.

إحدى الزائرات، “جيهان سعودي” فنانة تشكيلية مصرية قالت: اللوحات مليئة بالبهجة وألوانها متناسقة جدا، والشخصيات مميزة تحدد شخصية الفنان زيد. اليوم في زيارتنا للمعرض فرحنا جدا، فهناك آلات موسيقية وقصص وأحاديث ودراما، وكل لوحة تحمل دراما وقصة. وطبعا هي تحمل الطابع العراقي الملموس جدا”.

أما المؤلف الموسيقي العراقي يوسف عباس فقال:

الفكرة الأساسية التي اشتغل عليها زياد والتي نراها هي فكرة دمج الموسيقى مع الرسم، ودائما هي الفكرة الأساسية للفنون. إنك بالاخير ستجدها تلتقي في ملتقى واحد، لأنها تعبر عن الجمال وبها قصة مختلفة “.