بدء المؤتمر العلمي الأول لإعداد المناهج مراكز الموهبة الرياضية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

انطلقت اعمال المؤتمـر العلمـي التخصصي الاول لإعداد المناهج التدريبية للمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية التابعة لدائـرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة على قاعة دائرة الطب الرياضي بحضور معاون المدير العام للدائرة محمود خلف وترأس اعمال اليوم الاول للمؤتمر مدير قسم الموهبة الرياضية فالح عودة كاظم ومشاركة نحو ٦٥مدرباً ومديراً لمراكز الموهبة في بغداد والمحافظات.

اليـوم الاول للمؤتمر تضمـن القــاء محاضرتين تركزتـا على موضوع الاحمال التدريبية ومراحل اعداد الخطة السنوية للتدريـب ، وقـد القاهـما المحاضريـن د. مؤيد جاسم عباس و د. غسان اديب ، وتخللتها مناقشات مستفيضة و دقيقـة ومداخـلات طرحتهـا الملاكات التدريبية لمختلف مراكز الموهبة في جميـع الالعـاب.

كما أجاب المحاضران على اس ئلة المشاركين في المؤتمر ، هذا وستتواصل اعمال المؤتمر العلمي التخصصي لإعداد المناهج التدريبية لمراكز الموهبة ومن المؤمل ان تشارك دائرة الطب الرياضي فيه بمحاضرة علمية يلقيها د. حيدر رحيم وهاب مدير عام الدائرة عنوانها المنشطات الرياضية وتأثيرها على الرياضة والرياضيين ضمـن برنامج مناهضـة تعاطـي المنشطـات فـي القطـاع الرياضـي الـذي تنفـذه الدائـرة.