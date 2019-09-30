زين العابدين حكمت.. شبل واعد بكرة الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اللاعب الشبل زين العابدين حكمت، مواليد 2007 طالب في الصف الأول المتوسط، بدأ ممارسا لرياضة كرة الطاولة التي تتميز بها اسرته في نادي الكاظمية، حيث اشرف على تدريبه بداية والده حكمت شفيق، ليتوجه إلى اسرة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية باللعبة، يشرف على تدريبه كفاح محسن وليث حكمت، يؤدي تدريبات منتظمة وفي البطولات التي اشترك فيها حقق النجاحات الكبيرة ليتم دعوته غلى صفوف المنتخب الوطني لفئة الأشبال، شارك في بطولة العرب ليفوز بالوسام الزوجي لفئة الفردي ثم الذهبي للزوجي مع زميله عباس عقيل.. وفي بطولة غربي آسيا بالأردن احرز الفضة والبرونز.

يقول زين العابدين: وجدت الدعم المتميز من اسرتي ثم في المركز الوطني من حيث المتابعة والمؤازرة لمدير المركز الكابتن حكمت جواد، وحرص الملاكات التدريبية العاملة على اعداد وصناعة اللاعبين الموهوبين بالشكل الامثل لتقديمهم غلى صفوف المنتخبات الوطنية والأندية.

يتابع اللاعب الموهوب زين العابدين حكمت، نجوم اللعبة من الابطال سيما لاعبي الصين، ويشجع فريق الشرطة بكرة القدم، في حين لاعبه المفضل مهند علي «ميمي» المحترف في نادي الدحيل القطري، وعلي عدنان المحترف في نادي فانكوفر وايت كابس الذي يلعب في الدوري الاميركي.