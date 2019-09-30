طاقم عراقي يقود نهائي الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل طاقم التحكيم العراقي الدولي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لقيادة مباراة العهد اللبناني والجزيرة الأردني في إياب نهائي كأس الإتحاد الآسيوي لمنطقة غربي القارة.. ويتألف الطاقم من مهند قاسم و واثق مدلل و ميثم خماط و علي صباح.

وتقام في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في ملعب المدينة الرياضية ببيروت المباراة النهائية لمنطقة غربي آسيا ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي .. وأعلنت الرابطة المركزية لجماهير نادي العهد عن ترتيبات خاصة لمواجهة الجزيرة، حيث خصص المدرج المقابل للمنصة بالكامل لجماهير الفريق اللبناني، في حين خصص المدرج على يسار المنصة لجماهير الفريق الأردني.

وأكد بيان الرابطة المركزية أن أكشاك بيع تذاكر دخول الملعب ستفتح قبل ساعتين من موعد انطلاق المباراة، حيث شددت على وجوب الالتزام بالتعليمات والإرشادات من قبل المنظمين.