عبد المهدي يلتقي اتحاد الكرة ويؤكد وقوف الحكومة على مسافة واحدة

غدا.. زاخو يضيف الكهرباء في افتتاح الجولة الثالثة لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل رئيس واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.وذكر الاتحاد في بيان ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يستقبل رئيس واعضاء اتحاد الكرة العراقي قبل قليل”.

وفي سياق متصل، أكد مصدر في الاتحاد إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ اتحاد الكرة، بأنه نقف على مسافة واحدة من الجميع وسنبحث حلولاً للخروج من الازمة الحالية”.

وتأتي زيارة الاتحاد لرئيس الوزراء، لبحث قضية حبس عضوين من اتحاد الكرة بعد قرار محكمة جنايات الرصافة بتهمة تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال في انتخابات اتحاد الكرة.

من جانب اخر، حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم غدٍ الاربعاء موعداً لبدء مباريات الدور الثالث من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراة فريقي زاخو والكهرباء في ملعب زاخو.. وتقام يوم الخميس، 4 مباريات، ففي ملعب أمانة بغداد تقام مباراة المضيف والزوراء، ويلتقي الشرطة والكرخ في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه نفط الجنوب والديوانية في ملعب الفيحاء، وتجرى مباراة اربيل والنفط في ملعب فرانسوا حريري.

اما يوم الجمعة فيشهد مباريات النجف والجوية في ملعب الأول والميناء والحدود في ملعب الفيحاء ونفط الوسط يضيف الصناعات الكهربائية ونفط ميسان يلاقي ضيفه السماوة، وتأجلت مباراة فريقي القاسم امام فريق الطلبة.

إلى ذلك، أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حيدر محمد «أبو عجة» أن التعادل السلبي أمام الميناء أول امس في الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز، ليس من طموحات النادي، الذي كان يسعى لحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن وصول المباراة إلى التعادل السلبي، كان سببه كثرة الفرص التي أهدرها لاعبو الفريق على بعد ياردات من المرمى.وقال أبو عجة: «لم يوفق لاعبونا في استثمار الفرص الكثيرة التي سنحت لنا في شوطي المباراة وكان من المفترض أن نفوز بنتيجة مريحة لكن مسلسل إهدار الفرص استمر حتى صافرة النهاية»، مردفا: «التعادل السلبي لا يلبي الطموحات».وبيّن أن إهدار الفرص «حالة تحتاج إلى معالجة رغم أن مهمة المدرب أن يوصل اللاعب للمرمى تكتيكيا، ويبقى على اللاعبين مسؤولية استثمار الفرص وترجمتها إلى أهداف».

وأشار إلى أن ضياع الفرص «ظاهرة تحتاج إلى الدراسة ويجب معالتها بسرعة كي لا نستنزف المزيد من النقاط».

من جانبه، وصف المدرب المساعد لفريق الميناء عمار الريحاوي أن نقطة التعادل التي اقتنصها من فريق القوة الجوية أول أمس في ملعب الشعب وبين أنصار المنافس تعد مكسبا له.وتعادل فريق القوة الجوية والميناء في منافسات الجولة الثانية من الدوري من دون أهداف.

وقال الريحاوي في تصريحات صحفية: «دخلنا المباراة بأسلوب دفاعي ضاغط واعتمدنا على تضييق المساحات على لاعبي القوة الجوية، دون ترك أي فرصة لهم لتهديد المرمى، فحرمناهم من تحقيق هدفهم من المباراة».

وبيّن: «اعتمدنا على الهجمات المرتدة وسنحت لنا فرصتان في غاية الخطورة لم نستثمرهما، لكن نتيجة التعادل مع القوة الجوية في ملعبه تعد من مصلحتنا ومكسب لفريقنا وبالتالي سيّرنا المباراة مثلما نريد حتى نهايتها».يشار إلى أن فريقي القوة الجوية والميناء رفعا رصيدهما إلى النقطة الرابعة من مباراتين.