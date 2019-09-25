130 الف متقاعد فضائي في كردستان والحكومة عاجزة عن سداد 16 راتبا تقاعديا متراكما

بغداد – الصباح الجديد:

كشف رئيس اتحاد متقاعدي كردستان عبد الله فارس محمد، امس الاربعاء، عن وجود 130 الف متقاعد فضائي في الاقليم.

وقال محمد في تصريح لوكالة ” دواروژ” اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الذين تقاعدوا بشكل قانوني في الاقليم عددهم 110 الاف شخص، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان اعلنت ان عدد المتقاعدين وصل الى 240 الف شخص الامر الذي يظهر ان عدد المتقاعدين غير القانونيين 130 الف شخص”.

وأضاف محمد، أن “الحكومة في اربيل مدينة حتى الان بـ 16 راتبا للمتقاعدين المدنيين ويجب صرف هذه الرواتب للمتقاعدين”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة مالية الاقليم قوله، إنه “بسبب عدم وجود السيولة الكافية لن يكون بالامكان صرف 16 راتبا للمتقاعدين المدنيين، وعليهم الانتظار مثل الموظفين الاخرين حتى تتحسن الاوضاع المالية في الاقليم”.