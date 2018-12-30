اصلاح الالاف من النضوح والكسور في شبكات الماء الصافي والصرف الصحي واكساء الشوارع

اهم الاحداث التي شهدتها امانة بغداد خلال عام 2018

بغداد _ الصباح الجديد:

جددت امانة بغداد تأكيدها بأن الماء المنتج من قبلها صالح للاستهلاك البشري ومطابق للمواصفات العالمية ويخضع يومياً لعمليات الفحص والتقييس لضمان نقاوته.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان الماء المنتج في مشاريع ومجمعات دائرة ماء بغداد مطابق لمعايير منظمة الصحة العالمية عبر اعتماد احدث التقنيات والوسائل في تصفيته وتعقيمه مشيرةً الى ان الكدرة التي ظهرت خلال الايام القليلة الماضية سببها الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية في حوض نهر دجلة التي تحمل كميات كبيرة من الطمي و الأطيان أدت الى ارتفاع نسبة الكدرة في الماء .

واضافت ان الملاكات المتخصصة في دائرة ماء بغداد تقوم بإجراء الفحوص المختبرية يوميا (كيميائية وفيزيائية وبكتريولوجية ) في مشاريع ومجمعات التصفية وخزانات ومحطات التوزيع فضلاً عن الشبكات الفرعية داخل الاحياء والازقة السكنية بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة لضمان صلاحية الماء المنتج و خلوه من الملوثات.

واوضحت أن نتائج الفحص في جميع المشاريع أثبتت سلامة الماء المنتج فيها من الملوثات وصلاحيته للإستهلاك البشري مع وجود كميات مناسبة من مادة الكلورين المعقمة ضمن الحدود المسموح بها.

واعلنت امانة بغداد ايضا عن اصلاح اكثر من(20) الفا من الكسور والنضوح الحاصلة في شبكات الماء الصافي في العام الحالي 2018 .

وذكرت المديرية ان الملاكات الهندسية والخدمية في دوائر امانة بغداد البلدية أنجزت اعمال إصلاح (21,136) من الكسور والنضوح الحاصلة في شبكات الماء الصافي بمناطق متعددة من العاصمة بغداد ،

واضافت ان اعمال اصلاح الكسور في شبكات الماء نفذت بالإعتماد على الجهود الذاتية لامانة بغداد إذ استعملت انابيب ذات مواصفات عالية وبأقطار متفاوتة لضمان وصول الماء الصافي الى المواطنين.

واهابت امانة بغداد بالمواطنين الكرام الى الابلاغ عن الكسور التي تحصل في شبكات الماء الصافي عبر ارقام هواتف الشكاوى في أمانة بغداد او مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدوائر البلدية لإصلاحها بالسرعة الممكنة ، فيما انجزت أعمال إصلاح اكثر من (300) تخسف في خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار خلال العام .

وذكرت ان الدوائر البلدية انجزت اعمال اصلاح (327) تخسفا في خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في عموم مناطق العاصمة بغداد بالإعتماد على جهودها الذاتية لتحسين شبكات الصرف الصحي ومعالجة مشكلات الطفح ، وبينت ان الأعمال لم تقتصر على إصلاح التخسفات بل تضمنت صيانة المحطات الرئيسة والحاكمة والغواطس و المولدات و صيانة جميع خطوط و شبكات تصريف مياه الامطار والصرف الصحي

كما اعلنت امانة بغداد عن اكساء اكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية خلال العام الحالي .

وذكرت ان ملاكات دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال اكساء اكثر من مليون و200 الف متر مربع من الشوارع الرئيسة والفرعية والمحلات السكنية بجانب الرصافة وايضا اعمال مد قالب جانبي وفتح بوكس ترابي وفرش الحصى الخابط في عدد من المحلات السكنية .

واضافت ان الدائرة انجزت ايضا اعمال اكساء اكثر من مليون و300 الف متر مربع من الشوارع والمحلات السكنية وعدد من الافرازات الحديثة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد خلال هذا العام ، مبينة ان الدائرة تواصل انجاز خطتها المتضمنة اكساء 3 ملايين متر مربع من المحلات السكنية والشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد ومد قالب جانبي وانشاء سواق وسطية لعدد من المناطق قبل نهاية هذا العام .

كما انجزت امانة بغداد خلال العام الحالي اعمال زراعة اكثر من (3) ملايين شتلة من شتى الاصناف في الحدائق والساحات العامة .

وذكرت المديرية ان ملاكات أقسام الزراعة في دوائر امانة بغداد البلدية انجزت خلال عام (2018) أعمال زراعة (3,609,654) شتلة بأنواع متعددة في الحدائق العامة والمتنزهات والجزرات الوسطية والتي تم تكثيرها في مشاتل امانة بغداد لتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي منها والاستغناء عن شرائها من الاسواق المحلية.

واضافت ان ملاكات أقسام الزراعة نفذت ايضا مئات الحملات الزراعية التي تضمنت إدامة الحدائق والمتنزهات عبر اعمال تشذيب الاشجار وقص الثيل وتعويض التالف من النباتات وانشاء اسيجة نباتية في عدد من الحدائق واصلاح عدد من ألعاب الاطفال ونصب أخرى جديدة .

الى ذلك اعلنت امانة بغداد عن رفع (58500)م3 من الانقاض و(410) أطنان من النفايات من منطقة بوب الشام في اطار الحملة التي اطلقتها لتقديم الخدمات لأهالي المنطقة.

وذكرت المديرية ان ملاكات دائرة بلدية الشعب تواصل حملاتها الخدمية على مدار الساعة ومنذ العشرين من شهر تشرين الثاني الماضي عبر زج جهد آلي وبمشاركة جهد الحشد الخدمي لرفع النفايات والانقاض من شوارع وازقة المنطقة .واضافت ان الحملة تضمنت ايضا اعمال ازالة التجاوزات عن شبكات الماء الصافي واصلاح النضوح والكسور وقص وتسوية الشوارع وفرشها بمادة الحصى الخابط بكمية بلغت (35) شحنة وسحب المياه المتجمعة بالمنخفضات بإستعمال (16) آلية حوضية.

وبينت ان دائرة مجاري بغداد قامت بأعمال إنشاء محطة لتصريف مياه الامطار بالمنطقة وأدخلت الخدمة مؤخرا وستعمل دائرة المشاريع على اكساء الشارع الخدمي للمنطقة والشوارع المتعامدة عليه بعد اكمال شبكات وخطوط الامطار .